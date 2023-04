« On y voit » - Les SREM SCFP 306 lancent une campagne de valorisation des employés municipaux de l'agglomération de Longueuil





LONGUEUIL, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Les Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM SCFP 306) ont lancé cette semaine une campagne publicitaire de valorisation de leurs quelque 2?000 membres travaillant pour les municipalités de l'agglomération de Longueuil. « Votre sécurité, votre environnement, vos loisirs, vos questions, on y voit?» : c'est en quatre thèmes que se déclinent les différents messages qui mettent en valeur le travail de ces membres.

Le site Web de la campagne est onyvoit.com

Les publicités seront diffusées du 27 avril au 25 mai 2023 dans les journaux Le Courrier du Sud, La Relève et Les Versants, de même que sur les plateformes numériques de Meta et Bell Média.

Elles mettent en valeur onze membres des SREM SCFP 306 : Isabelle, animatrice en bibliothèque; Mihail, inspecteur en réglementation; Lidia, bibliothécaire; Virginie, technicienne en prévention incendie; Robert, brigadier scolaire; Mélanie, surveillante sauveteuse; Katy, technicienne en réglementation; Dominique, conseillère en architecture et design; Maryse, régisseuse; Pascal, gardien répartiteur; et Ricardo Jose, surveillant sauveteur.

« Les membres des SREM jouent un rôle crucial dans l'agglomération de Longueuil au jour le jour, de mille et une façons. Par exemple, ils s'assurent que les infrastructures et les chantiers soient sécuritaires; que les règlements en matière d'environnement soient respectés; que les enfants traversent les rues et utilisent les piscines en sécurité; que la population obtienne des réponses à ses questions », de détailler Karine Laprise, présidente des SREM SCFP 306.

« Bref, nos membres détiennent un savoir-faire irremplaçable pour donner des services publics de qualité à la population de l'agglomération de Longueuil. Ce sont des personnes fières de leur travail qui travaillent souvent dans l'ombre. En les valorisant et en s'assurant de garder leur expertise dans nos villes, on améliore la qualité des services et on évite du gaspillage en sous-traitance », de conclure Karine Laprise.

Les SREM SCFP 306 représentent plus de 2?000 membres exerçant plus de 350 fonctions différentes dans les cinq villes de l'agglomération de Longueuil : Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Ils veillent à l'application d'une douzaine de conventions collectives pour leurs membres employés de bureau, techniciens, professionnels, brigadiers scolaires et employés de piscine.

Comptant près de 135?000 membres au Québec, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37?720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

