RBC remporte un prix pour la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle aux fins de l'expérience client grâce à Prévisions NOMI





Depuis son lancement en 2021, plus de 900 000 clients de RBC utilisent Prévisions NOMI

TORONTO, le 28 avril 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) est fière d'annoncer que sa fonction à la fine pointe de la technologie Prévisions NOMI s'est distinguée pour « la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle aux fins de l'expérience client » lors de la remise des prix Digital CX Awards 2023 de The Digital Banker.

Prévisions NOMI donne aux clients un aperçu sur sept jours de leurs entrées et sorties de fonds, en affichant les retraits préautorisés à venir dans tout compte de dépôt RBC qu'ils détiennent. Depuis son lancement en septembre 2021, plus de 900 000 clients ont utilisé cette fonction. Au cours de la dernière année, des améliorations ont été apportées à Prévisions NOMI, qui prend désormais en compte les paiements de facture, les virements électroniques, les cotisations aux fins de placement et les versements salariaux.

« C'est un honneur pour RBC de recevoir ce prix. Je suis fier de notre équipe numérique exceptionnelle, qui continue de mettre au point des fonctions qui rendent plus facile pour les clients de garder leurs finances à l'oeil. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans Prévisions NOMI est un formidable exemple de la façon dont nous misons sur la technologie pour améliorer l'expérience de nos clients et leur permettre de gérer leur argent en toute sécurité et simplicité, a déclaré Peter Tilton, chef des services numériques, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC.

Prévisions NOMI a été mise au point en collaboration avec l'équipe de Borealis AI, un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Borealis AI réunit des talents du milieu universitaire et de l'industrie et continue de participer au développement d'une intelligence artificielle responsable qui bénéficiera aux clients de RBC.

Grâce à Prévisions NOMI et à d'autres fonctions NOMI, RBC aide les clients à mieux comprendre et gérer leurs finances, en leur offrant des renseignements et conseils personnalisés de manière à ce qu'ils développent leur confiance en leurs aptitudes de gestion financière. L'ajout de NOMI Forecast a conduit à plus de 10 millions d'interactions avec les clients depuis 2021.

« Prévisions NOMI est une solution à la fine pointe de la technologie, fondée sur l'intelligence artificielle, qui utilise l'apprentissage profond pour offrir en temps opportun des prévisions exactes sur les entrées et sorties de fonds de nos clients. Grâce à nos ensembles de données uniques, ces modèles d'intelligence artificielle permettent d'offrir des expériences personnalisées aux clients de RBC », a déclaré Foteini Agrafioti, scientifique en chef à RBC et cheffe, Borealis AI.

À propos de NOMI de RBC

NOMI est une puissante fonction numérique permettant d'offrir des renseignements personnalisés qui aident les clients à développer leur confiance en leurs aptitudes de gestion financière. Les clients utilisateurs de TrouvÉpargne NOMI ont mis près de 3,6 milliards de dollars de côté. Perspectives NOMI RBC Investi-Clic, bulletin lancé l'an dernier, aide les clients à élaborer et à respecter leurs stratégies d'épargne en leur offrant des renseignements opportuns lorsqu'ils ont un surplus de fonds à investir. Budgets NOMI permet maintenant de faire le suivi d'un plus grand nombre de dépenses, allant de l'épicerie aux dépenses courantes d'un ménage. Vous trouverez de plus amples renseignements sur toutes les fonctions NOMI au www.rbc.com/NOMI.

À propos de Borealis AI

Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan, Borealis AI joue un rôle central dans la stratégie d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention particulière à la modélisation de séries chronologiques, à l'intégration de l'apprentissage machine aux marchés financiers et à l'intelligence artificielle responsable, Borealis AI s'engage à élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les gens gèrent leurs finances et leur avenir. Dans le cadre de son engagement à promouvoir le développement de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, Borealis AI a mis au point RESPECT AIMC, une plateforme en ligne qui met à la disposition de la communauté de l'IA un code source ouvert, des tutoriels, des publications universitaires et des conférences sur l'IA, contribuant ainsi à rendre l'IA éthique accessible à tous. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.borealisai.com.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

28 avril 2023

