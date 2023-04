ATLAS RENEWABLE ENERGY SIGNE LE PLUS GRAND ACCORD D'ACHAT D'ÉNERGIE SOLAIRE PRIVÉ EN AMÉRIQUE LATINE





Atlas renouvelle son partenariat avec Albras, le plus grand producteur d'aluminium du Brésil, en signant un accord d'achat d'électricité (AAE) sans précédent, d'une durée de 21 ans et libellé en dollars américains

SÃO PAULO, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Atlas Renewable Energy , leader mondial des énergies renouvelables, vient de signer un accord d'achat d'électricité avec Albras, le plus grand producteur d'aluminium de première fusion du Brésil. Dans le cadre de ce contrat libellé en dollars américains, Atlas fournira de l'énergie solaire à Albras pendant 21 ans, soit le contrat le plus long jamais signé en Amérique latine pour un accord d'achat d'énergie renouvelable conclu avec une entreprise.

L'énergie fournie à Albras dans le cadre de ce AAE proviendra du projet photovoltaïque Vista Alegre, dont la mise en service est prévue pour 2025. La centrale sera située dans l'État de Minas Gerais, avec une capacité installée de 902 MWc et produira environ 2 TWh/an, ce qui équivaut à retirer plus de 61 800 voitures des rues de São Paulo et à éviter environ 154 000 tonnes d'émissions de CO 2 par an.

« Il s'agit d'une étape importante pour Atlas, qui poursuit son objectif de créer des partenariats avec des entreprises clientes afin de les aider à passer à l'énergie propre. La conclusion de notre deuxième contrat avec Albras atteste de notre capacité à fournir à nos clients une solution énergétique sur mesure convaincante. En outre, cela permet de prévoir la gestion de l'énergie pour nos clients qui cherchent à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. L'ampleur et la durée de ce contrat soulignent la faculté d'Atlas à répondre aux besoins des grands consommateurs d'énergie de manière fiable, tout en favorisant les meilleurs programmes ESG en accord avec leurs valeurs », déclare Carlos Barrera, PDG d'Atlas Renewable Energy.

Avec ce nouvel accord d'achat d'électricité, le partenariat entre Atlas et Albras permettra de produire un volume d'énergie renouvelable équivalent à celui consommé par une ville d'environ 3 millions d'habitants, telle que Brasilia.

En outre, la centrale d'Atlas à Vista Alegre continuera à mettre en oeuvre des pratiques ESG afin de générer des bénéfices à long terme et de promouvoir des pratiques durables pour les communautés voisines. Le programme social phare d'Atlas, intitulé « We are all part of the same energy » (« Nous faisons tous partie d'une même énergie » en français), sera mis en oeuvre pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans le secteur des énergies renouvelables en formant les citoyennes de la région aux compétences techniques et en mobilisant ses entrepreneurs pour qu'ils les incluent dans leur processus de recrutement, afin d'atteindre une représentation féminine de plus de 15 % lors de la construction de la centrale.

Atlas Renewable Energy est une société internationale de production d'énergie renouvelable avec plus de 4 GW de projets sous contrat, dont 2,2 GW sont opérationnels. Atlas se spécialise dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de projets d'énergie renouvelable dans toute l'Amérique depuis le début de 2017. La société peut compter sur une équipe chevronnée, possédant une profonde expertise du marché mondial de l'électricité et des énergies renouvelables, avec le plus long historique dans l'industrie des énergies renouvelables en Amérique et en Europe.

La stratégie de l'entreprise consiste à aider les grandes entreprises à passer à une énergie 100 % propre. Atlas Renewable Energy est largement reconnue pour ses normes élevées en matière de développement, de construction et d'exploitation de projets à grande échelle, ainsi que pour ses antécédents de longue date en matière d'ESG et de développement durable.

