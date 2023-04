SAJ dévoile la mise à jour de l'application eSAJ Home pour une gestion plus intelligente et plus efficace de l'énergie domestique





GUANGZHOU, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le fournisseur de solutions intelligentes de stockage d'énergie SAJ a annoncé la publication de sa dernière mise à jour de l'application eSAJ Home. Cette mise à jour apporte un système de gestion de l'énergie plus intelligent, plus efficace et plus convivial pour les produits de stockage d'énergie SAJ, répondant aux besoins des utilisateurs finaux et des installateurs.

SAJ place les besoins et les expériences de ses utilisateurs au premier plan du développement de ses produits, en optimisant et en mettant à jour continuellement l'application eSAJ pour s'assurer que les utilisateurs peuvent facilement, efficacement et intelligemment opérer et gérer leurs systèmes et produits énergétiques. La nouvelle application propose une interface utilisateur intuitive avec un design minimaliste qui permet une utilisation plus simple, une visualisation de la gestion de l'énergie et une surveillance en temps réel. Elle propose également de multiples réglages pour une utilisation maximale de l'énergie solaire, une analyse de l'état de la batterie avec des alarmes et des instructions de dépannage, ainsi qu'une gestion intelligente des centrales électriques et des appareils.

Comme la nouvelle application eSAJ permet à terme une surveillance et une gestion intelligentes de l'ensemble du système énergétique, elle ouvre la voie au développement futur de SAJ pour son écosystème d'appareils intelligents et attire davantage d'utilisateurs finaux et d'installateurs potentiels. En outre, la compatibilité avec l'Internet des objets (IdO) favorise l'évolution rapide des produits de l'entreprise et leur intégration future dans les maisons intelligentes. Les moteurs d'analyse des données et les algorithmes d'IA optimisent les stratégies d'utilisation de l'énergie, ce qui permet d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone.

Cette mise à jour permet non seulement de sensibiliser le public à SAJ et à l'utilisation intelligente de l'énergie renouvelable, mais elle démontre également les efforts de l'entreprise pour fournir des systèmes de gestion de l'énergie plus intelligents, plus efficaces et plus conviviaux. En collaboration avec ses partenaires et l'industrie, SAJ s'efforce de promouvoir la numérisation de l'industrie des énergies renouvelables et de permettre une utilisation plus intelligente et plus efficace de l'énergie solaire, dans le but d'avoir un impact positif sur la société et de contribuer à un avenir durable.

La nouvelle application eSAJ Home est désormais disponible au téléchargement à l'adresse https://subscribepage.io/esajhome_uiupdate_energystorage.

À propos de SAJ

Avec 18 ans de dévouement et de professionnalisme, SAJ s'est imposé comme un pionnier dans l'industrie des énergies renouvelables. SAJ s'engage à fournir des produits et services fiables dans les secteurs des solutions énergétiques intelligentes résidentielles et commerciales, des stations d'alimentation portables et de l'automatisation industrielle. Son portefeuille de produits holistique accompagne les consommateurs tout au long de leur parcours de stockage, de consommation et de gestion de l'énergie. Les produits de SAJ sont accueillis dans plus de 80 pays et régions et aident les clients du monde entier à devenir autonomes en énergie et à mener une vie durable.

