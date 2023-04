Anycubic dévoile l'imprimante 3D Photon Mono 2 pour une expérience et une accessibilité améliorées de l'impression 3D en résine





SHENZHEN, Chine, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- Anycubic, une marque d'impression 3D de renommée mondiale, a dévoilé sa dernière imprimante 3D à résine, l'Anycubic Photon Mono 2. Cette nouvelle imprimante 3D à résine est la version améliorée de la Photon Mono 4K, très populaire, et présente plusieurs améliorations significatives qui en font le choix idéal pour les débutants qui souhaitent s'initier au monde de l'impression 3D en résine.

« L'imprimante 3D Anycubic Photon Mono 2 est incroyablement conviviale, avec une configuration simple qui la rend facile à utiliser pour les débutants. Avec un volume d'impression plus important, une résolution d'écran plus élevée et une source de lumière UV LighTurbo améliorée, elle offre une expérience d'impression fantastique pour les débutants comme pour les experts. Son prix abordable la rend également accessible à un large éventail d'utilisateurs », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic. « Nous sommes convaincus que la Photon Mono 2 connaîtra le même succès que la Photon Mono 4K, et qu'elle deviendra rapidement le choix de prédilection de tous ceux qui souhaitent passer de l'impression FDM à l'impression résine. »

Écran amélioré 4K+ de 6,6 pouces

La Photon Mono 2 utilise un écran LCD de masquage 4K+ de 6,6 pouces avec une résolution X/Y de 34 microns, offrant une haute résolution de 4096 x 2560 pixels et permettant aux utilisateurs d'obtenir des détails d'impression très vifs.

Volume d'impression plus important

La Mono 2 offre une zone d'impression 20 % plus grande que la Mono 4K, avec une augmentation de la taille de 5,6" x 3,5" x 6,5" (LWD). Cela permet d'imprimer en une seule fois des objets plus grands et plus complexes, ce qui accroît l'efficacité et réduit les délais de production. En outre, la Mono 2 a pratiquement le même encombrement que la Mono 4K et ne nécessitera pas beaucoup d'espace d'exploitation.

Lumière UV LighTurbo améliorée

Le Mono 2 est équipé d'un système d'éclairage UV LighTurbo amélioré, qui fournit non seulement une source de lumière parallèle stable et uniforme, mais améliore également de manière significative les lignes de la grille et réduit les lignes de la couche causées par une lumière inégale. Il en résulte des impressions fines et lisses.

Plateforme de construction gravée au laser

La Mono 2 est dotée d'un motif innovant gravé au laser qui permet d'augmenter la liaison entre la première couche et la plateforme. Ce motif peut augmenter le taux de réussite des impressions par rapport à la plateforme en métal brossé de la Photon Mono 4K. Cela permet ainsi d'éviter que la première couche ne se détache de la plateforme lors de l'impression de modèles ayant une grande surface au sol ou une large section transversale.

Prix et disponibilité

La Mono 2 est désormais disponible en Europe au prix de 209 ? dans la boutique officielle d'Anycubic , et elle sera mise en vente sur le marché américain à partir du 5 mai 2023, à 21h00 EDT, au prix de 199 $. Les utilisateurs peuvent l'acheter dans la boutique officielle Anycubic , sur Amazon , eBay , Walmart et AliExpress .

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans l'industrie de l'impression 3D spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D, fournissant de nombreuses imprimantes abordables, hautes performances et intelligentes pour différents clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis sa création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D pour permettre aux personnes de tous horizons de libérer leur imagination et de transformer la créativité en réalité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2064578/image_5014020_34731663.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1834106/4008423/983dfccce373fc0ea429fda2723d269_Logo.jpg

