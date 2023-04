Bombardier annonce l'élection des membres de son conseil d'administration





MONTRÉAL, 27 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 13 mars 2023 ont été élus administrateurs de Bombardier lors de son assemblée générale annuelle ayant eu lieu plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du scrutin pour l'élection des administrateurs se trouvent ci-dessous.



Élection des administrateurs

À l'issue d'un scrutin, chacun des 13 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidats Votes pour % pour Contre % Contre Pierre Beaudoin 137 810 921

95,96%

5 798 929

4,04%

Joanne Bissonnette 140 203 289

97,63%

3 406 576

2,37%

Charles Bombardier 140 265 123

97,67%

3 344 743

2,33%

Rose Damen 142 391 621

99,15%

1 218 244

0,85%

Diane Fontaine 140 227 354

97,64% 3 382 512

2,36%

Ji-Xun Foo 142 011 385

98,89%

1 598 480

1,11%

Diane Giard 140 022 309

97,50%

3 587 557

2,50%

Anthony R. Graham 141 977 977

98,86%

1 631 889

1,14%

Éric Martel 141 617 771

98,61% 1 992 094

1,39% Douglas R. Oberhelman 137 937 181

96,05%

5 672 524

3,95%

Melinda Rogers-Hixon 140 818 108

98,06%

2 791 758

1,94%

Eric Sprunk 142 024 254

98,90%

1 585 612

1,10%

Antony N. Tyler 140 890 666

98,11% 2 719 199

1,89%

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d'avions d'affaires exceptionnels ainsi que sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu'ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d'avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d'un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Des avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier pour réaliser des missions spéciales gouvernementales ou militaires grâce à l'expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la Grande région de Montréal, au Québec, exploite des installations d'activités liées aux aérostructures, à l'assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l'entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l'entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l'entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d'aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l'avant-garde de l'industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter @Bombardier .

Bombardier, Challenger et Global sont des marques de commerce de Bombardier ou de ses filiales.

Information



Francis Richer de La Flèche

Vice-président, Planification financière

et relations avec les investisseurs

Bombardier

+1 514 240 9649 Mark Masluch

Directeur principal, Communications

Bombardier

+1 514 855 7167



27 avril 2023 à 19:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :