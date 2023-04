LES RÉALISATEURS SALUENT LA NOUVELLE LOI SUR LA RADIODIFFUSION





Le président de la Guilde canadienne des réalisateurs estime que le projet de loi C-11 constitue « le plus grand pas en avant pour moderniser et renforcer le système de radiodiffusion du Canada depuis plus de 30 ans ».

TORONTO, le 27 avril 2023 /CNW/ - Warren P. Sonoda, président de la Guilde canadienne des réalisateurs, a fait la déclaration suivante au sujet de l'adoption de la Loi sur la diffusion continue en ligne dans le Sénat du Canada:

« Au nom des membres de la Guilde, je tiens à féliciter le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, et le gouvernement libéral pour cette réforme historique de la Loi sur la radiodiffusion. Grâce au soutien des libéraux, des néo-démocrates et des bloquistes, le Parlement vient de faire le plus grand pas en avant pour moderniser et renforcer le système de radiodiffusion du Canada en plus de 30 ans . Cette nouvelle loi contribuera à assurer l'avenir financier du cinéma et de la télévision canadiens, à protéger notre souveraineté culturelle et à préserver notre capacité à raconter nos histoires respectives pour les prochaines décennies ».

« Alors que nous convergeons vers le décret d'instruction du Cabinet au CRTC pour mettre en oeuvre ce projet de loi, nous espérons que le ministre s'engagera à combler les postes vacants au Conseil avec des personnes qui représentent les points de vue des artistes et des créateurs . Les créateurs doivent avoir leur mot à dire dans l'élaboration du cadre financier de leur industrie ».

« En 2018, lorsque la Guilde a proposé pour la première fois d'étendre les règles exigeant que les radiodiffuseurs investissent dans des émissions canadiennes originales, en appliquant ces normes aux diffuseurs globaux, nous savions que le chemin serait long. Cinq ans plus tard, nous sommes sur le point de créer un modèle culturel mondial pour assurer des récits diversifiés et originaux à l'ère numérique ».

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale représentant plus de 6 000 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La DGC négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

SOURCE Guilde Canadienne Des Réalisateurs, Bureau National

27 avril 2023 à 19:10

