LE GLOBAL EXPLORATION SUMMIT 2023 A ÉTÉ ANNONCÉ À L'EXPLORERS CLUB DE NEW YORK

PORTO, Portugal, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'Explorers Club (« Le Club des explorateurs ») a annoncé les 15 premiers explorateurs de la programmation de cette année pour le Global Exploration Summit (GLEX Summit) qui aura lieu sur l'île de Terceira (Açores, Portugal), du 14 au 16 juin.

Pour la quatrième édition du GLEX Summit, les plus grands explorateurs du monde entier vont dénicher des inventions de l'extrême lors d'expéditions riches en découvertes, et les divulguer à leur retour pour partager des plans de futures missions qui changeront le monde.

Plus de 40 panels présenteront les missions et les recherches scientifiques qu'ils mènent alors qu'ils explorent la terre, les océans et l'espace. Le GLEX Summit réunira des explorateurs de renom du monde entier, tels que Nathalie Cabrol (astrobiologiste et directrice de l'Institut SETI), Christyl Johnson (directrice adjointe des investissements technologiques et de recherche pour le Goddard Space Flight Center de la NASA), Nina Lanza (scientifique de l'exploration planétaire), Chris Rainier (explorateur et photographe documentaire de National Geographic), Anna Curtenius Roosevelt (anthropologue et archéologue de l'environnement), Nathan J. Robinson (biologiste marin), et bien d'autres.

Cette année, les panélistes emmèneront le public dans un voyage de l'Amazonie à la recherche de la tombe de Cléopâtre en Egypte, en explorant certaines des expéditions les plus intrépides, mettant en valeur l'avenir de la recherche spatiale et océanique, pour élargir nos perspectives et explorer de nouvelles façons de penser. La mission Artemis, le télescope spatial James-Webb, la conservation des océans, l'exploration polaire, la biologie, les sciences planétaires et l'archéologie seront à l'honneur.

Le sommet aura lieu au Centre culturel et de congrès d'Angra do Heroísmo (île de Terceira), une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. Angra do Heroísmo est située à Terceira, l'une des neuf îles de l'archipel des Açores qui se trouve dans l'océan Atlantique Nord. L'île fortifiée, établie pour la première fois en 1450, est un repère historique pour le Portugal, où les flottes maritimes sur les routes commerciales transatlantiques ont cessé entre le 16e siècle et le 18e siècle.

BILLETS POUR INSCRIPTION PRÉCOCE JUSQU'AU 30 AVRIL

Cette année, vous pouvez acheter le GLEX Explorer ou le GLEX Plus, deux Pass qui vous permettent d'accéder aux conférences et à d'autres événements sociaux et de réseautage. Les étudiants universitaires, les chercheurs et les professeurs bénéficient d'une réduction de 50 %, appliquée sur le Pass GLEX Academic.

Les billets pour inscription précoce sont disponibles jusqu'au 30 avril sur https://glexsummit2023.eventbrite.pt .

27 avril 2023 à 18:51

