ILC Dover annonce la solution EZ BioPacZiptm qui permet de transférer des poudres en milieu confiné dans le cadre du développement et de la fabrication de produits biopharmaceutiques





NEWARK, Delaware, 28 avril 2023 /PRNewswire/ -- ILC Dover LP (« ILC Dover » ou la « Société »), spécialisée dans les solutions innovantes à usage unique pour la biothérapie et la transformation pharmaceutique, a annoncé le lancement EZ BioPacZiptm pour la manipulation et le transfert de poudres confinées. Ce nouveau produit vient élargir la gamme de produits de manipulation des poudres d'ILC Dover, avec à sa tête le système de transfert de poudres à usage unique le plus efficace et le plus performant de l'industrie ? l'EZ BioPac®.

La solution EZ BioPacZiptm est le fruit d'un partenariat exclusif conclu avec Rommelag Flex, l'inventeur du Flecozip, un système de fermeture breveté conçu pour le transfert de matériaux en milieu confiné. La solution EZ BioPacZiptm comprend un système de fermeture éclair intégré aux sachets EZ BioPac®tridimensionnels à double portance pour un transfert en boucle complètement fermée lors de la préparation de tampons et de milieux dans le cadre du développement et de la fabrication de produits biopharmaceutiques.

« À mesure que nous collaborons étroitement avec nos clients pour répondre à leurs besoins et relever leurs défis, notre équipe continue d'innover et de faire évoluer nos capacités pour offrir des solutions plus larges telles que l'introduction de la solution EZ BioPacZiptm », a déclaré Corey Walker, PDG d'ILC Dover. « Nous restons déterminés à contenir les flux de travail de nos clients afin de leur permettre de mettre sur le marché des médicaments et des traitements qui sauvent des vies en toute rapidité, en toute sécurité et en toute pureté. »

La solution EZ BioPacZiptm se compose de deux parties : une fermeture à glissière supérieure rattachée à EZ BioPac®, constituant la partie à usage unique, et une fermeture à glissière inférieure munie d'une boîte, constituant la partie réutilisable. Lorsqu'elles sont reliées par une fermeture à glissière, elles forment une barrière pour le transfert fermé des poudres. La solution à la fermeture à glissière permet de surmonter les difficultés liées à l'utilisation de diverses valves, qui seraient difficiles à ouvrir et à fermer et qui pourraient présenter des problèmes d'étanchéité et d'excrétion. La solution EZ BioPacZiptm est disponible en plusieurs versions, de 5 à 100 litres, et en plusieurs tailles de brides, de 7 à 20 centimètres. Le produit est disponible en version non irradiée aux rayons gamma et en version irradiée aux rayons gamma. Des conceptions sur mesure peuvent être proposées pour répondre à différents besoins.

Cette introduction fait suite aux derniers ajouts de la société à son portefeuille de manipulation des liquides : tubes en silicone , eau pour injection (WFI) et sachets de liquides à usage unique . Pour en savoir plus sur la solution EZ BioPacZiptm d'ILC Dover, veuillez consulter sa page web dédiée contacter votre représentant commercial local.

À propos d'ILC Dover

ILC Dover est un leader mondial dans la conception et la production innovantes de solutions pour les marchés de la biopharmacie, de la pharmacie et des dispositifs médicaux, ainsi qu'un fournisseur de premier plan pour le secteur (aéro)spatial. Nos clients témoigneront de notre dévouement inlassable envers les produits de haute qualité, la technologie de pointe et le service réactif, car nos solutions visionnaires ont amélioré l'efficacité tout en protégeant les personnes, les produits et l'infrastructure dans des conditions dangereuses grâce à des solutions de protection flexibles depuis 1947. Pour de plus amples renseignements sur ILC Dover, veuillez consulter le site www.ilcdover.com .

À propos de Rommelag Flex

Rommelag Flex est un spécialiste de systèmes de confinement pour le remplissage et la manipulation des API et des processus de production (bio)pharmaceutiques. Les emballages jetables certifiés et économiques de Rommelag Flex et ses solutions de confinement protègent les personnes et les produits de toute contamination. Pour plus d'informations, consultez le site www.flex.rommelag.com .

27 avril 2023 à 18:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :