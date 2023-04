Le « Shenzhen Design » favorise un développement urbain de haute qualité





SHENZHEN, Chine, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Née avec le design dans son ADN, Shenzhen a vu ses industries de la création et du design fleurir depuis qu'elle a été nommée Ville de design de l'UNESCO en 2008. Au cours des quinze dernières années, la mégapole s'est transformée à plusieurs reprises, passant de l'usine du monde à un centre de fabrication modernisé, puis à un centre international d'innovation et de créativité. En plus d'avoir constitué une base importante pour la transformation industrielle et la modernisation de la ville, le « Shenzhen Design » est devenu un nouveau moteur de croissance pour son développement économique de haute qualité.

Après plusieurs années de croissance et de développement, le « Shenzhen Design » est devenu un pionnier et un leader industriel de la Chine, changeant la donne tout en jouissant d'une visibilité mondiale.

La désignation « Ville de design » accroît la visibilité et la réputation de la ville.

Appuyée non seulement par une urbanisation rapide et l'essor de ses activités commerciales, mais aussi par son lien profond avec le design, Shenzhen a vu son industrie du design surgir et croître rapidement dans les années 1990. La ville a pris l'initiative de mettre en oeuvre une stratégie de construction fondée sur le développement culturel, proposant dès 2003 de construire « Ville de design ». Elle a reçu la désignation de « Ville du design » de l'UNESCO en 2008, devenant la première ville de Chine à remporter cet honneur.

Au cours des dernières années, le comité municipal du Parti de Shenzhen et le gouvernement populaire municipal de Shenzhen ont pris de nombreuses mesures, visant notamment à soutenir les politiques, à orienter l'industrie et à jumeler les ressources, n'épargnant aucun effort pour soutenir le développement novateur du « Shenzhen Design » et produisant des résultats remarquables. À l'heure actuelle, la ville compte 33 000 organisations de services de design créatif, plus de 30 entreprises de design cotées en bourse et plus de 220 000 designers. Ses activités de créativité culturelle et de design génèrent des revenus de plus de 1 billion RMB, et les secteurs de design graphique, de design industriel ainsi que de conception de vêtements, de mobilier et de bijouterie de la ville font partie des plus performants du pays.

Jouissant d'une réputation de « Ville de design », Shenzhen est reconnue dans le monde entier comme une ville importante pour les jeunes designers et un pionnier du design.

Le « Shenzhen Design » insuffle un nouvel élan qui stimule le développement et la mise à niveau de l'industrie manufacturière.

Shenzhen attache depuis toujours une grande importance à l'innovation de la conception industrielle et a vigoureusement promu son développement de haute qualité. En 2012, la ville a lancé la première politique locale sur le design industriel en Chine. Dans les 11 années qui se sont écoulées depuis, les services professionnels de design industriel ont vu leurs revenus se multiplier par 12, soutenant grandement l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'industrie manufacturière.

Shenzhen a toujours fourni une large plateforme et un espace de développement aux designers talentueux et innovants du monde entier, en intégrant davantage son design créatif dans les industries émergentes.

Le « Shenzhen Design » éclaire l'industrie de la mode pour activer son moteur de vitalité.

L'industrie de la mode de Shenzhen est devenue l'une des plus développées en Chine, affichant une production économique totale parmi les plus élevées au pays. La ville compte plus de 2 500 entreprises de vêtements, dont plus de 90 % sont des marques indépendantes. Dans les grandes et moyennes villes du pays, ces marques détiennent une part de marché de plus de 60 % dans les centres commerciaux de premier rang, générant des revenus annuels totaux de près de 270 milliards RMB, soit 10 % du total national.

À la base de ces données impressionnantes se trouvent les 40 ans de progrès rapides de l'industrie du design de mode de Shenzhen. En tant que secteur haut de gamme parmi les plus représentatifs, non seulement l'industrie de la mode est-elle étroitement liée aux industries manufacturières et de services, mais elle nécessite aussi de la créativité et d'importants investissements en recherche et développement pour injecter une valeur ajoutée très élevée dans les produits.

La récente Semaine de la mode de Shenzhen, une plateforme importante qui fait la promotion de l'image de la ville, des principales tendances de la mode, de la consommation des produits de mode et du développement industriel, a présenté le même caractère innovant et mêmes les avantages technologiques que la ville. L'événement a toujours mis l'accent sur la combinaison entre le design et sa valeur industrielle. Ces dernières années, les salons organisés pendant la Semaine de la mode de Shenzhen ont pris de l'ampleur et renforcé leur influence commerciale, améliorant de ce fait l'expérience des consommateurs, activant les occasions de consommation et mettant en évidence le charme brillant de la mode de Shenzhen.

Après plus de quatre décennies de développement rapide, Shenzhen est devenue une ville de haute technologie de renommée mondiale. Dans certains de ses lieux clés, Shenzhen a employé des méthodes de design urbain pour se forger une silhouette distinctive, faire progresser son patrimoine culturel et créer une image de ville unique.

Après quinze années de développement fructueux, Shenzhen ouvre un nouveau chapitre dans son histoire en tant que « Ville de design ». En perpétuel mouvement, le « Shenzhen Design » se dirige sans cesse vers l'avenir.

27 avril 2023 à 17:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :