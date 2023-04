Les puffs vape ont augmenté de 42 % ! UpBAR GT de UPENDS s'apprête à dominer le marché mondial de la vape jetable





UPENDS, une marque de e-cigarettes électroniques qui privilégie l'expérience utilisateur et a pour objectif de devenir la marque préférée des vapoteurs, est largement reconnue et appréciée en Europe avec UpBAR GT, sa vape jetable phare de l'année. Dotée de la technologie innovante FRESOR, UpBAR GT a le potentiel de dominer le marché mondial de la vape jetable.

Alors que certaines marques de vape ont battu en retraite sous la menace d'être retirées des rayons en raison de l'excès de nicotine, UPENDS a déployé tous ses efforts pour faire percer sur le marché UpBAR GT, son produit phare de l'année, ce qui lui a valu de très nombreux éloges de la part des consommateurs, des critiques professionnels, des distributeurs locaux, etc. Pourquoi l'entreprise ose-t-elle prendre ce risque ? Selon les informations officielles, cela s'explique par la percée de UPENDS dans la technologie Mesh Coil qui permet d'augmenter considérablement le nombre de bouffées avec la même capacité standard d'e-liquide.

Le Mesh Coil nouvelle génération permet 42 % de bouffées en plus

« Nous avons réussi à améliorer non seulement le Mesh Coil, mais aussi l'espace d'atomisation et le canal d'écoulement d'air, ce qui améliore l'efficacité de l'atomisation et garantit que les bouffées de UpBAR GT soient plus nombreuses sans devoir ajouter plus d'e-liquide », a déclaré le docteur Wu, chef de produit de UPENDS. Par rapport à d'autres produits e-liquides de 2 ml, les données de laboratoire montrent que les bouffées d'UpBAR GT ont augmenté de 42 % sans perte de goût, et que les fuites d'e-liquide ont également été réduites. « Il ne s'agit pas uniquement des performances de UpBAR GT, produit sélectionné à dessein, car tous les UpBAR GT jouissent d'excellentes performances », a ajouté le Dr Wu. « UpBAR GT est fabriqué sur une ligne de production entièrement automatisée, de sorte que chaque unité présente la même uniformité et la même fiabilité ».

La technologie innovante FRESOR permet une production entièrement automatisée

Une production entièrement automatisée est le meilleur moyen de garantir l'uniformité et la fiabilité du produit. La fabrication automatisée des rouleaux de coton traditionnels étant trop difficile, UPENDS a fait bénéficier UpBAR GT de la technologie FRESOR, qui permet d'assembler couche après couche le Mesh Coil plat, le coton et d'autres composants. En outre, l'entreprise a breveté le canal d'air en forme de V et la valve Tesla, inventés pour avoir un plus fort débit d'air et une meilleure étanchéité. « En intégrant plusieurs technologies brevetées, UpBAR GT réalise les meilleures vapes jetables actuelles, produites avec une uniformité de plus de 99,9 % », a déclaré le Dr Wu.

Reconnu par le monde entier

Il semblerait que UpBAR GT ne brille pas seulement par l'excellence de sa structure et de son design, mais ses performances réelles sont également dignes d'éloges. L'un des principaux agents européens aurait commandé plus de 3 000 000 d'unités après l'avoir testé pour la première fois, ce qui témoigne d'un très haut niveau de satisfaction concernant son goût et son design. En outre, une enquête sur l'expérience de vapotage de UpBAR GT a également montré sa popularité parmi les clients, ceux-ci ayant exprimé une forte disposition à le racheter. « Le tirage est doux et chaud, et les saveurs sont vraiment bien reproduites grâce à son design innovant de Mesh Coil à la verticale. Pour être honnête, UpBAR GT fait très bien le job et se situe bien au-dessus de la moyenne des vapes jetables », a commenté DJLsb Vapes, un professionnel de la vape, donnant un avis semblable à celui d'autres critiques sur YouTube. Il est évident que UpBAR GT a tout pour devenir l'une des vapes jetables les plus vendues dans le monde.

UpBAR GT fera ses débuts aux principaux salons européens de la vape

Vous avez désormais la possibilité de découvrir l'UpBAR GT par vous-même. Selon UPENDS, l'entreprise présentera UpBAR GT en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne en mai et juin. Vous pourrez venir sur leur stand pour l'avoir en main, le goûter, en parler et même le commander sur place. En outre, UPENDS présentera d'autres nouveaux produits tels que UPENDS GTR, la version fermée de UpBAR GT, proposera des offres et des remises supplémentaires et organisera des événements amusants. Alors nous vous souhaitons une excellente expérience lors de ces salons UPENDS !

À propos d'UPENDS

Fondée en 2019, UPENDS est une marque de e-cigarette entièrement consacrée au secteur des systèmes électroniques d'administration de nicotine. La bonne réputation de la marque d'e-cigarette UPENDS, leader en Europe, s'explique par l'excellence de sa technologie de fabrication et de sa qualité, sa conception simple et son rapport coût-efficacité. UPENDS poursuit actuellement son développement à l'échelle mondiale. UPENDS s'efforce de donner la priorité à l'expérience utilisateur et compte devenir le produit préféré des vapoteurs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.upends.com.

27 avril 2023 à 17:05

