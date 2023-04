FEELM organise des remises de cadeaux en soutien au VApril et pour aider les fumeurs à arrêter





En tant que chef de file de l'industrie du vapotage et marque technologique phare appartenant à SMOORE, FEELM a participé à une série d'événements cadeaux à Londres pour soutenir l'initiative annuelle VApril d'UKVIA.

Les événements FEELM visent à promouvoir le vapotage comme une alternative plus sûre au tabagisme, à encourager les fumeurs à faire le changement et à trouver une solution de vapotage plus saine pour réduire les méfaits. Ce partenariat devrait avoir un impact significatif sur la sensibilisation aux avantages du vapotage et sur l'aide aux personnes pour prendre le contrôle de leur santé.

L'objectif des FEELM Giveaways

VApril est une campagne annuelle lancée par UKVIA, la UK Vaping Industry Association, pour sensibiliser aux avantages du passage du tabagisme au vapotage. Cette année, la campagne d'un mois vise à sensibiliser le public au potentiel du vapotage à réduire les méfaits, à fournir des ressources et du soutien aux personnes qui veulent arrêter de fumer et à promouvoir un mode de vie plus sain. En participant à l'événement de lancement du VApril, FEELM a démontré son engagement à soutenir la cause et à aider les gens à cesser de fumer. L'initiative a reçu le soutien de divers chefs de file sectoriels, de professionnels de la santé et d'organismes de santé publique, soulignant la nécessité d'une alternative plus saine aux cigarettes traditionnelles.

Les événements cadeaux de FEELM s'alignent sur l'initiative du gouvernement britannique de fournir un million de cigarettes électroniques gratuites, ce qui encourage les fumeurs à passer au vapotage comme alternative plus saine. Cette politique reflète le consensus croissant des experts de la santé selon lequel les cigarettes électroniques sont beaucoup moins nocives que les produits du tabac combustibles. En participant à cette initiative, FEELM adopte une approche proactive pour aider les fumeurs à arrêter de fumer et à passer à une alternative plus sûre, contribuant à l'amélioration globale de la santé publique.

La nouvelle technologie FEELM Max

Le cadeau comprend la dernière solution de vapotage FEELM Max, équipée de technologies de vapotage de pointe, y compris la nouvelle bobine céramique S1. Cette technologie de vapotage vise à développer une nouvelle solution plus propre et à offrir aux consommateurs une expérience de vapotage plus pure, plus sûre et plus agréable.

Avec la bobine céramique S1, la dernière solution de vapotage de FEELM Max bénéficie d'un éventail d'avantages remarquables. Les impuretés sont réduites de 78 %, offrant une expérience de vapotage plus propre que les cigarettes traditionnelles, tandis que la réduction de 100 % des résidus oraux élimine l'arrière-goût désagréable souvent associé au tabagisme. La diminution de 92,5 % de l'aldéhyde et des cétones se traduit par une expérience plus agréable pour les utilisateurs et ceux qui les entourent. La finesse de la taille des particules est doublée, assurant une vapeur soyeuse et satisfaisante, tandis qu'une augmentation de 35 % de la consistance gustative garantit une expérience fiable et agréable à chaque utilisation. De plus, la conception transparente du réservoir permet aux utilisateurs de surveiller le niveau d'e-liquide et de recharger au besoin, ce qui en fait une solution de vapotage vraiment complète et conviviale.

Ces caractéristiques facilitent la transition des fumeurs vers les cigarettes traditionnelles, offrant un outil efficace pour réduire les méfaits et arrêter de fumer. En mettant l'accent sur la R&D, FEELM se consacre à affiner sa technologie et à offrir aux consommateurs la meilleure expérience de vapotage possible.

La responsabilité sociale de FEELM

En plus des événements cadeaux, FEELM continue de révolutionner l'industrie du vapotage et de soutenir les initiatives de santé publique pour aider les gens à cesser de fumer en se concentrant sur la R&D.

La participation de FEELM à VApril et ses événements cadeaux démontrent l'engagement de la marque à promouvoir la santé publique et à soutenir les individus dans leur cheminement vers l'arrêt du tabagisme. En offrant une alternative de haute qualité et plus sûre aux cigarettes traditionnelles, FEELM ouvre la voie pour aider les gens à vivre une vie plus saine.

En outre, FEELM Max a introduit un design ESG respectueux de l'environnement, obtenant une réduction maximale du carbone et un respect de l'environnement grâce à son conditionnement intégré des produits. FEELM témoigne de l'engagement indéfectible de la marque envers la responsabilité sociale et la gérance environnementale.

À propos de FEELM :

En tant que marque phare de technologie OEM appartenant à SMOORE, FEELM est le premier fournisseur mondial de solutions de systèmes de cigarettes électroniques en circuit fermé. Grâce à sa technologie de chauffage par bobine céramique, utilisée dans environ un pod en circuit fermé sur deux vendus dans le monde entier, FEELM fournit ses solutions de vapotage aux entreprises B2C dans une cinquantaine de pays, dont RELX, HEXA, KIWI, et NJOY.

À propos de SMOORE :

SMOORE est le leader mondial dans l'offre de solutions technologiques de vapotage, y compris la fabrication de dispositifs de vapotage OEM et de composants de vapotage pour les produits sans combustion, avec une technologie R&D avancée, une solide capacité de fabrication, un portefeuille de produits à large spectre et une clientèle diversifiée.

