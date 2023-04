Appel de projets - Mobilisation de la société civile dans le cadre de la 28e Conférence des Nations Unies sur le climat

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, en partenariat avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, lance un appel de projets visant à soutenir les actions...

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, invite les représentants et représentantes des médias à...