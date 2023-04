AVIS AUX MÉDIAS - 28 avril - La FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD soulignent la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) se rassembleront devant les bureaux du premier ministre.

Quoi : Rassemblement du 28 avril 2023



Date : 28 avril 2023



Heure : 10 h



Où : 770, rue Sherbrooke Ouest





Montréal (QC) H3A 1G1



Qui : Magali Picard, présidente de la FTQ ;

Chantal Ide, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN ;

Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ ;

Luc Vachon, président de la CSD.

Les représentants et représentantes des médias sont invités à rencontrer les porte-paroles des organisations présentes.

SOURCE Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

27 avril 2023 à 14:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :