Réunion du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) à Regina, en Saskatchewan, du 30 avril au 5 mai 2023





OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) se réunit deux fois par année pour examiner la situation des espèces sauvages qui ont été déterminées comme étant potentiellement menacées de disparition du Canada, conformément à la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral.

La prochaine réunion du COSEPAC aura lieu à Regina, en Saskatchewan, du 30 avril au 5 mai 2023. Elle se tiendra sur le territoire visé par le Traité no 4, patrie des peuples nêhiyawak, anih?in?p?k, dakota, lakota et nakoda, et de la Nation métisse (michif). Le COSEPAC déterminera la situation de 20 espèces sauvages canadiennes. Celles-ci incluent deux espèces de serpents et la tortue de l'Ouest, qui n'ont pas été signalées au Canada depuis plus de 50 ans, ainsi que trois espèces de chauves-souris qui pourraient être menacées par des éoliennes le long de leurs routes migratoires.

Un communiqué de presse sera publié après la réunion afin de résumer les résultats des discussions ainsi que de souligner les défis permanents en matière de conservation et les mesures de conservation fructueuses au Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, consulter le site Web du COSEPAC au www.cosewic.ca/index.php/fr/

David S. Lee (il/he/him)

Président, Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)

@cosepac

Chair, Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC)

@cosewic

SOURCE Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

27 avril 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :