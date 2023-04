Le gouvernement du Canada fait équipe avec des collectivités albertaines pour renforcer la gestion des actifs





VILLAGE DE BERWYN, AB, le 27 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et Scott Pearce, président intérimaire de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement fédéral de plus de 635 000 $ pour aider 14 collectivités en Alberta à mettre sur pied des stratégies innovantes de gestion des actifs.

La gestion des actifs permet aux collectivités de bien gérer les infrastructures municipales tels que les routes, les arénas, les ponts, l'eau potable et le traitement des eaux usées, pour assurer leur bon fonctionnement et prendre des décisions éclairées en matière d'investissements. La gestion des actifs aide aussi à réduire les risques pour permettre aux municipalités d'offrir des services fiables et abordables et une qualité de vie élevée aux résidents.

Ces fonds renforceront la prise de décisions fondée sur des données relatives aux infrastructures clés afin de garantir leur bon rendement à long terme. Parmi les récipiendaires :

Le Village de Berwyn reçoit 50 000 $ pour recueillir des données sur les infrastructures de l'ensemble du village et établir une plateforme de système d'information géographique. Ces mesures faciliteront la gestion interne des actifs tout en donnant à la population la possibilité d'accéder aux données captées.







reçoit 50 000 $ pour recueillir des données sur les infrastructures de l'ensemble du village et établir une plateforme de système d'information géographique. Ces mesures faciliteront la gestion interne des actifs tout en donnant à la population la possibilité d'accéder aux données captées. La Ville de Turner Valley reçoit 40 000 $ afin d'implanter le logiciel CityWide Maintenance Manager et d'assurer la formation de ses employés sur ces systèmes afin d'élargir leur connaissance d'une maintenance efficace des actifs. Un logiciel de gestion des requêtes permettra à Turner Valley d'acquérir une juste compréhension du rendement de ses actifs et de planifier efficacement leur maintenance en prenant des décisions fondées sur des données probantes. De plus, la formation sur ce logiciel et les systèmes connexes sera essentielle pour permettre au personnel de l'ensemble de la municipalité de participer plus étroitement à la planification des actifs.







reçoit 40 000 $ afin d'implanter le logiciel CityWide Maintenance Manager et d'assurer la formation de ses employés sur ces systèmes afin d'élargir leur connaissance d'une maintenance efficace des actifs. Un logiciel de gestion des requêtes permettra à d'acquérir une juste compréhension du rendement de ses actifs et de planifier efficacement leur maintenance en prenant des décisions fondées sur des données probantes. De plus, la formation sur ce logiciel et les systèmes connexes sera essentielle pour permettre au personnel de l'ensemble de la municipalité de participer plus étroitement à la planification des actifs. La Ville de Gibbons reçoit 48 000 $ pour l'adoption d'un système innovant de gestion des actifs. Ce système procurera au personnel et au conseil municipal des renseignements en temps opportun pour prendre des décisions à long terme sur les besoins futurs en infrastructures d'une collectivité en pleine croissance. Les catégories d'actif visées par ce projet sont les eaux usées, les égouts, les véhicules, les ouvrages d'ingénierie, les machines et les équipements ainsi que les terrains de propriété municipale.

Citations

« Notre gouvernement investit dans les collectivités rurales de l'Alberta pour les aider à prendre des décisions fondées sur des données, à améliorer l'efficacité des services et à tracer la voie de la croissance. Le financement annoncé aujourd'hui aidera les collectivités de l'Alberta à améliorer la gestion de leurs actifs municipaux et à mieux répondre aux besoins changeants des résidents et des entreprises locales. Nous continuerons à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour assurer un avenir plus brillant et plus durable aux Albertains et à tous les Canadiens. »

L'honorable Randy Boissonault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures des municipalités constituées de routes, de ponts, de bâtiments, de systèmes et autres représentent environ 60 % de toutes les infrastructures du pays qui soutiennent notre économie et notre qualité de vie. Voilà pourquoi il est essentiel d'appuyer les gouvernements municipaux dans la mise sur pied et le maintien d'une gestion solide des actifs au moyen d'initiatives comme le Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités. Financé par le gouvernement du Canada, ce programme aide les collectivités de l'Alberta et de l'ensemble du pays à adopter de bonnes pratiques de gestion des actifs et à recueillir et à analyser des données afin d'améliorer leurs décisions d'investissement ».

Scott Pearce, président intérimaire de la Fédération canadienne des municipalités

En bref

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), un programme de 110 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada et géré par la Fédération canadienne des municipalités.

et géré par la Fédération canadienne des municipalités. Le PGAM est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer leurs décisions d'investissement dans les infrastructures en se fondant sur des données fiables et de bonnes pratiques de gestion des actifs.

Ce programme propose de la formation en gestion des actifs, du financement et un partage de connaissances, de façon à permettre aux municipalités d'accéder à toutes les données nécessaires à une planification efficace.

Le gouvernement fédéral a mis en oeuvre le Plan Investir dans le Canada afin d'investir plus de 180 milliards de dollars en 12 ans dans les transports collectifs, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors commerciaux et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et du Nord du Canada .

