NuScale reçoit la certification de l'Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization, ISO), la norme mondiale pour les systèmes de gestion de la qualité





Aujourd'hui, NuScale Power Corporation (NYSE : SMR), chef de file des technologies nucléaires exclusives et innovantes de petits réacteurs modulaires (small modular reactor, SMR), a annoncé qu'Orion Register Inc., l'un des principaux organismes sectoriels de certification de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), avait délivré à NuScale la très convoitée certification ISO 9001:2015. Orion Register a octroyé la certification après avoir effectué une évaluation du système de gestion de la qualité (quality management system, QMS) de NuScale. Le processus d'examen rigoureux a confirmé que NuScale disposait d'un système de qualité solide, garantissant un travail constant et de haute qualité, et se focalisant sur les rétroactions des clients ainsi que sur l'amélioration.

NuScale avait dans un premier temps reçu l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (U.S. Nuclear Regulatory Commission) pour son programme d'assurance qualité en vertu du Titre 10, Code des règlements fédéraux, Annexe B / Nuclear Quality Assurance-1 (NQA-1) en 2011 ; en outre, depuis 2019, NuScale détient un Certificat d'autorisation N (N Certificate of Authorization) délivré par l'American Society of Mechanical Engineers (ASME). Le NQA-1 et le certificat ASME N sont tous deux considérés comme symboles de programmes nucléaires de qualité.

« La certification ISO 9001:2015 obtenue par NuScale démontre une nouvelle fois notre engagement envers un programme de qualité solide capable de satisfaire aux normes de qualité mondiales. Le fait d'atteindre cette étape critique démontre la maturité de notre QMS, avec des processus qui sont évolutifs et reproductibles. Nous sommes impatients d'utiliser le QMS pour répondre aux demandes des clients et aux exigences réglementaires à travers le monde », a déclaré Karin Feldman, directrice générale intérimaire de l'exploitation/cheffe du nucléaire.

À propos de NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE : SMR) est le chef de file des technologies nucléaires exclusives et innovantes de petits réacteurs modulaires, avec pour mission de promouvoir la transition énergétique mondiale en fournissant une énergie sûre, évolutive, fiable et décarbonée. Révolutionnaires, les centrales PRM VOYGRtm de l'entreprise sont optimisées par le NuScale Power Moduletm, un petit réacteur à eau sous pression qui peut générer 77 mégawatts d'électricité (MWe) ou 250 mégawatts thermiques (brut), et peut être mis à l'échelle pour répondre aux besoins des clients grâce à une gamme de configurations flexibles allant jusqu'à 924 MWe (12 modules).

En tant que premier et unique PRM dont la conception a été certifiée par la Commission américaine de réglementation nucléaire, NuScale est bien placé pour servir divers clients à travers le monde en fournissant de l'énergie nucléaire pour la production d'électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d'hydrogène à l'échelle commerciale et d'autres applications de production de chauffage.

Fondé en 2007, NuScale a son siège social à Portland, dans l'Oregon. Pour en savoir plus, visitez le site web de NuScale Power ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

27 avril 2023 à 12:55

