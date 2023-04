Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un investissement majeur pour des établissements et des initiatives de premier plan





OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - Accompagné de Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines, et d'autres personnes, l'honorable François-­­Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie annoncera à l'Université Concordia les récipiendaires du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada de 2022. Après l'annonce, les établissements subventionnés feront une présentation pour mettre en valeur leurs initiatives et les travaux qu'ils entreprendront.

Un point de presse suivra l'annonce.

Date : le 28 avril 2023

Heure : de 10 h à 11 h (heure de l'Est)

Lieu :

Université Concordia

École John-Molson, 9e étage, Centre de conférence

1450, rue Guy

Montréal (Québec)

H3H 0A1

L'annonce sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'Université Concordia.

Participation en personne

Les membres des médias qui souhaitent participer en personne doivent l'indiquer en écrivant à l'adresse suivante : [email protected]. Toutes et tous devront arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire à la réception.

SOURCE Tri-agency Institutional Programs Secretariat

27 avril 2023 à 12:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :