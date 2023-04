Fin de la grève à la succursale de Rouyn-Noranda





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) annonce que les employés représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de la succursale située au 229, boulevard Rideau à Rouyn-Noranda ont décidé de mettre fin à leur grève et de reprendre le travail à partir d'aujourd'hui.

Ainsi, la succursale a ouvert ses portes à 10 h ce matin. Cette semaine, les heures d'ouverture seront : ce jeudi 27 avril de 10 h à 18 h, le vendredi 28 avril de 10 h à 21 h et le samedi 29 avril de 10 h à 17 h. La succursale sera fermée le dimanche 30 avril et le lundi 1er mai. Parce que l'horaire des prochaines semaines sera en ajustement, ce dernier sera communiqué prochainement à la clientèle.

La SQDC tient à souhaiter un bon retour au travail des employés de la succursale de Rouyn-Noranda. Au cours de la journée ainsi que de la prochaine semaine, la Société déploiera tous les efforts nécessaires afin que celui-ci se fasse de manière harmonieuse, tant pour les employés que pour les clients.

De plus, la SQDC tient à remercier nos clients pour leur patience et leur compréhension qui ont dû s'adapter aux horaires réduits pendant la grève.

La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée, à la satisfaction des parties. À l'heure actuelle les discussions se poursuivent avec les représentants du SCFP par l'entremise du directeur de la conciliation du ministère du Travail. Ces négociations concernent l'ensemble des 26 succursales qui sont représentées par le SCFP.

À propos du conflit de travail en cours

La SQDC compte 98 succursales, dont plus de la moitié ne sont pas syndiquées, et 73 sont ouvertes selon l'horaire régulier. Le conflit de travail actuel ne vise que 24 des 26 succursales représentées par le SCFP. À ce jour, le principal point en litige avec le SCFP demeure celui du salaire, puisque tous les éléments normatifs ont été réglés depuis quelques mois.?D'ailleurs,?l'ensemble des conseillers de la Société, à l'exception de ceux qui travaillent dans des succursales représentées par le SCFP ainsi que quatre succursales représentées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), bénéficient d'un taux horaire de 19,39 $/h à l'entrée,?et ce, depuis le 1er avril 2023. Les quatre dernières succursales représentées par la CSN auront également accès à ce même taux horaire au cours des prochaines semaines.

La SQDC déploie des efforts pour maintenir son service à la clientèle dans ses succursales, incluant celles visées par la grève qui demeurent ouvertes, mais selon des horaires réduits. La clientèle a par ailleurs toujours accès aux achats en ligne sur le SQDC.ca, ainsi qu'aux options de livraison disponibles en fonction des régions desservies, dont la livraison le jour même. Il est important pour la Société de continuer d'exercer sa mission. Les informations sur les horaires allégés sont disponibles sur notre site Web.???

Soulignons que la Société a conclu une entente en juin dernier avec la CSN et les 17 succursales qu'elle représente. La CSN a d'ailleurs publié un communiqué de presse à cet effet : https://www.csn.qc.ca/actualites/les-employe-es-de-la-sqdc-syndiques-a-la-csn-acceptent-lentente-de-principe/

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez le SQDC.ca.

