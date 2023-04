AppGallery nommée 'Meilleur app store alternatif' aux Mobile Games Awards 2023





La troisième plateforme de distribution d'applications au monde continuera de proposer aux consommateurs plus de choix et de stimuler l'innovation pour les développeurs et les partenaires

VARSOVIE, Pologne, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- AppGallery a remporté le prix du 'Meilleur app store alternatif de l'année' aux Mobile Games Awards 2023 lors d'un gala pour l'industrie organisé à Londres. Ce prix est une reconnaissance de l'engagement d'AppGallery envers les utilisateurs et les développeurs. Non seulement la plateforme représente une avenue où les utilisateurs peuvent facilement télécharger les applications et les jeux dont ils ont besoin, mais c'est aussi un écosystème intelligent où les développeurs peuvent générer des expériences d'applications innovantes.

Depuis son lancement en 2018, AppGallery a connu une croissance continue, s'établissant fermement comme l'une des trois meilleures plateformes d'applications au monde. Au service de plus de 580 millions d'utilisateurs actifs mensuels, AppGallery continue d'offrir un large éventail de jeux internationaux populaires et d'applications locales.

« Alors que des pays du monde entier soulignent l'importance des app stores alternatifs pour un marché mobile plus sain, nous sommes extrêmement fiers et honorés de remporter ce prix. Il s'agit d'une étape cruciale dans la reconnaissance de notre dévouement envers nos partenaires et utilisateurs », a souligné Jaime Gonzalo, directeur adjoint de Huawei Mobile Services Europe.

La satisfaction des utilisateurs est une priorité absolue pour AppGallery

AppGallery travaille constamment sur des collaborations avec les plus grandes marques et développeurs de jeux à l'international. Cela permet aux consommateurs de vivre des expériences uniques et intelligentes et d'avoir accès à certains des jeux mobiles les plus recherchés. Pour être encore plus attrayante pour les joueurs, AppGallery organise régulièrement des campagnes saisonnières offrant des promotions exclusives, y compris des campagnes annuelles Game Fest.

Récemment, AppGallery a vu l'intérêt des autres utilisateurs d'Android augmenter grâce à leur accès facilité. Tout d'abord, ils doivent télécharger AppGallery depuis son site Web , puis installer HMS Core, et enfin créer un identifiant Huawei.

Un soutien sans faille pour les développeurs grâce à des partenariats collaboratifs

AppGallery met un large éventail d'outils, de capacités et d'autres ressources à la disposition des développeurs, permettant à plus de 6 millions de développeurs enregistrés Huawei de développer leurs activités de façon innovante et sans précédent. Avec une forte intégration interconnectée et des capacités HMS Core disponibles, ainsi qu'une équipe de support technique dédiée, les développeurs ont la capacité de libérer tout le pouvoir de l'innovation.

AppGallery vise à continuellement fournir aux utilisateurs une large disponibilité d'applications et de ne pas limiter l'accessibilité en fonction des écosystèmes. En restant ouverte et transparente, la plateforme continuera de protéger les intérêts des utilisateurs et de construire des partenariats solides et collaboratifs avec les développeurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2063828/AppGallery.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2065054/About_AppGallery_bolier_plate.pdf

27 avril 2023 à 11:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :