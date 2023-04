Contexte inflationniste spécifique au secteur agricole - La Financière agricole du Québec accentue son accompagnement auprès des agriculteurs et de la relève





LÉVIS, QC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Compte tenu de la situation financière des agriculteurs du Québec et dans le contexte inflationniste, La Financière agricole du Québec annonce une stratégie d'intervention par priorité afin de soutenir rapidement les entreprises exposées de façon importante à l'augmentation des taux, en accordant une attention particulière aux jeunes de la relève.

Depuis 2021, l'inflation des prix des intrants affecte à la hausse les dépenses du secteur agricole. D'autres facteurs en lien avec la conjoncture économique et géopolitique exercent également des pressions en continu sur les entreprises. Au Québec, une partie importante de notre agriculture est couverte par des programmes d'assurance et de protection du revenu qui prennent en compte la fluctuation des différents coûts de production dans la mise à jour annuelle de leurs protections.

Cependant, force est de constater que les hausses rapides du taux directeur par la Banque du Canada, le faisant passer de 0,25 % à 4,50 % entre le 2 mars 2022 et le 12 avril 2023, peuvent occasionner des effets conjoncturels importants sur le secteur agricole.

« À travers ce contexte économique plus difficile, la FADQ contribue, par ses interventions, à atténuer les conséquences financières sur le secteur agricole. Compte tenu de la situation exceptionnelle, les producteurs, incluant les jeunes de la relève, peuvent compter sur nos conseillers en financement pour les accompagner avec une approche professionnelle, personnalisée et responsable. Notre équipe est mobilisée pour intervenir auprès de la clientèle concernée. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Je suis très sensible à la situation que vivent nos agriculteurs. J'ai demandé aux équipes du Ministère et de La Financière agricole d'effectuer une analyse très fine de la situation de nos agriculteurs et agricultrices. J'invite La Financière agricole à faire preuve de flexibilité et mettre en place les outils les plus performants afin de soutenir les entreprises agricoles dans le contexte actuel, avec une sensibilité particulière pour la relève. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

À la suite d'une catégorisation des entreprises clientes en financement de La Financière agricole, selon leur niveau d'exposition à la hausse des taux d'intérêt et du coût des intrants, un certain nombre a été identifié afin de recevoir un traitement personnalisé. Chaque entreprise identifiée recevra un appel de son conseiller en financement afin d'évaluer la situation et d'identifier, au besoin, les solutions les mieux adaptées.





une entente pour revoir les modalités de remboursement d'un prêt



une entente sur les versements des prêts



une offre de garantie de prêt pour renflouer le fonds de roulement



la pleine utilisation des programmes AGRI



la possibilité de tenir des rencontres multidisciplinaires, au besoin



la possibilité de recourir aux programmes gouvernementaux tel l'accès aux services-conseils subventionnés par le MAPAQ





Les programmes d'assurance et de protection du revenu



Programme en financement de l'agriculture





Programme d'appui financier à la relève agricole





Programme de protection contre la hausse des taux d'intérêt





Programme Investissement Croissance Durable





Garantie de prêt Développement





Formule vendeur-prêteur

