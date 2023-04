Avis aux médias - La ministre responsable Chantal Rouleau rencontrera des organismes communautaires de Trois-Rivières





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, invite les représentantes et représentants des médias à assister à sa rencontre avec des organismes communautaires de Trois-Rivières. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de son adjointe parlementaire pour le volet action communautaire, Mme Marie-Louise Tardif.

Date : Vendredi 28 avril 2023



Heure : 11 h 50



Lieu : Trois-Rivières (le lieu sera précisé au moment de votre inscription)

Merci de confirmer votre présence à l'adresse [email protected]. Seules les personnes ayant confirmé leur présence pourront assister à la rencontre.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

27 avril 2023 à 10:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :