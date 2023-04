Se faire crier après au travail : inacceptable!





SAYABEC, QC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le Syndicat des employés de la Municipalité de Sayabec déplore le climat malsain de travail qui règne au sein de cette dernière depuis plusieurs mois. Malgré le dépôt de griefs de harcèlement, les conditions de travail ne s'améliorent pas et les salarié(e)s continuent de subir les conséquences d'une mauvaise gestion.

« Les employé(e)s se font littéralement hurler dessus! Ce n'est pas acceptable dans les écoles et ce n'est pas acceptable au travail. Cette situation difficile a entraîné le départ de deux cols bleus sur quatre. Le climat de travail se détériore maintenant pour les cols blancs qui décrivent vivre un véritable cauchemar », d'expliquer Nathalie Courchesne, conseillère syndicale du SCFP.

Les membres subissent des cris et des menaces. Cela ne peut plus durer. Le syndicat réclame que la Municipalité mette en place les actions nécessaires pour améliorer les conditions de travail des travailleurs et travailleuses.

« La Municipalité dispose d'un code d'éthique, mais bien que les élus soient au courant des griefs et que certains étaient même présents lors des événements, aucun d'eux ne prend les moyens pour remédier à la problématique et offrir des conditions de travail adéquates aux employé(e)s », de dénoncer la conseillère syndicale.

Le syndicat demande donc à l'employeur d'agir directement auprès de la personne en position d'autorité en imposant des sanctions disciplinaires. Les salarié(e)s de la Municipalité de Sayabec méritent de travailler dans un environnement respectueux et sain, et le syndicat continuera à suivre de près la situation jusqu'à ce que des mesures appropriées soient implantées et qu'un climat sain soit rétabli.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

27 avril 2023

