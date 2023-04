Les Mérites 2023 du Barreau du Québec - Trois avocats et un organisme reçoivent un mérite





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le Barreau du Québec est fier de présenter les avocats et l'organisme à qui il attribue cette année les Mérites du Barreau. Les récipiendaires de 2023 seront officiellement honorés lors de la Journée du Barreau du Québec, le 19 juin 2023, au Centre Sheraton Montréal.

Mérite | Me Anne-Andrée Charette

Me Anne-Andrée Charrette a consacré sa carrière, initiée en 1989, au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Depuis maintenant plus de douze ans, elle y occupe la fonction de procureure en chef adjointe responsable de l'équipe de procureurs chargée des dossiers d'homicides, au bureau de Montréal. Incessamment disponible, elle agit comme procureure en conseils pour tous les dossiers d'homicides traités par le Service de police de la Ville de Montréal.

Par son sens du devoir, son respect de l'intérêt public et son engagement profond envers la justice, Me Charrette se démarque de la norme et élève la profession. Femme d'exception, inspirante et engagée, elle est un modèle pour tous les avocats qui pratiquent le droit criminel.

Mérite | Me Sylvie Morin

Me Sylvie Morin est au service du Bureau d'aide juridique de Saint-Jérôme depuis plus de 30 ans. Reconnue par ses pairs pour son haut niveau d'intelligence émotionnelle, elle excelle à réconforter et rassurer une clientèle dans le besoin et trop souvent mal informée ou ignorante de ses droits.

Me Morin représente dans son milieu un pilier en matière de droit de la santé mentale. Durant sa carrière, elle a souvent représenté des citoyens atteints de graves problèmes de cette nature qui, sans elle, auraient eu à affronter seuls le système de justice. Elle sait, dans ces dossiers, faire preuve d'une délicatesse remarquable.

Elle se distingue aussi par son implication dans son milieu communautaire, ayant développé au fil des années de nombreux liens avec plusieurs organismes communautaires des Laurentides. On l'a vue par ailleurs se porter bénévolement au secours des victimes de la tragédie de Lac-Mégantic.

Mérite | Me David Robitaille

David Robitaille est professeur titulaire à la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Il y enseigne et mène, depuis 2005, des recherches en droit constitutionnel et administratif, droit municipal, droit de l'environnement et en matière de droits et libertés.

Constitutionnaliste rigoureux et créatif, résolument engagé dans la défense des intérêts de la justice, en particulier en matière environnementale, le professeur Robitaille s'est bâti une réputation d'expert à l'échelle nationale et internationale avec ses travaux novateurs et ses engagements communautaires. Il est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes au Canada en ce qui concerne le droit constitutionnel de l'environnement et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

Il s'est démarqué par ses publications remarquables pour leur clarté, ses enseignements, ses communications, ses plaidoiries et surtout pour le nombre impressionnant de dossiers qu'il a accepté de présenter pro bono devant les plus hautes instances du pays

Mérite Innovations - Accès à la justice | Centre de médiation et d'arbitrage en copropriété

Le Centre de médiation et d'arbitrage en copropriété (CMAC) regroupe huit avocats de cabinets de pratique privée reconnus en droit de la copropriété. Le CMAC a comme objectif de contribuer à l'amélioration de la situation judiciaire et d'assurer aux copropriétaires un accès rapide, simple et efficace à une justice de qualité et abordable. Ces avocats, tous médiateurs et arbitres accrédités, ont ainsi décidé de changer la façon de pratiquer le droit de la copropriété et travaillent à régler rapidement, efficacement et à moindre coût les litiges en copropriété partout au Québec.

Ils ont placé les syndicats de copropriété et les copropriétaires au centre de leurs préoccupations et facilitent leur accès à des professionnels du règlement des différends pour leurs litiges. À cette fin, les avocats du CMAC offrent leurs services professionnels à taux réduit afin d'être en mesure d'offrir une alternative accessible au plan financier.

Les innovations du CMAC sont de nature technologique, administrative et communicationnelle. Projet mobilisateur et engagé, le CMAC se démarque par la création de ses outils et la réponse positive qu'il a reçue de ses clients depuis son lancement, il y a à peine un an.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

