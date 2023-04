Mérite Justice autochtone - Me Anne Fournier, Ad. E., honorée à titre posthume





Montréal, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le Barreau du Québec crée une nouvelle distinction honorifique : le Mérite Justice autochtone. Celui-ci vise à souligner la contribution d'avocats ou d'organisations à l'autonomisation ou à la réappropriation et au développement du droit et des systèmes juridiques autochtones par les communautés autochtones. Le Barreau annonce que la toute première récipiendaire de ce nouveau Mérite est, à titre posthume, Me Anne Fournier, Ad. E.

Me Fournier est ainsi honorée en raison des travaux qu'elle a menés tout au long de sa carrière et qui ont largement inspiré les critères d'attribution de ce nouveau Mérite du Barreau. Une cérémonie aura lieu le 19 juin 2023, lors de la Journée du Barreau du Québec au Centre Sheraton Montréal, pour remettre les distinctions honorifiques du Barreau.

« C'est avec grande fierté que le Barreau annonce la création du Mérite Justice autochtone, qui vise à affirmer l'importance de redonner aux communautés autochtones une prise sur la justice et de reconnaître leurs droits fondamentaux », déclare la bâtonnière du Québec, Me Catherine Claveau. « Avec ce Mérite, notre objectif, comme ordre professionnel soucieux de la protection du public, est d'honorer le travail des professionnels qui luttent pour favoriser les droits autochtones. »

« Anne a largement contribué à l'avant-gardisme reconnu de la Nation Atikamekw dans le traitement de problématiques sociales. Dans son action, elle défend aussi le pluralisme juridique et l'avancement des systèmes de droits autochtones. Dans son accomplissement, il s'agit bel et bien du bien-être de nos communautés. Je la félicite de tout coeur », déclarait en 2019 Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw, au moment où Anne Fournier recevait la distinction Advocatus emeritus du Barreau.

Grande collaboratrice de la nation atikamekw et du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) où elle s'est longuement impliquée, Me Anne Fournier a non seulement contribué à faire progresser la reconnaissance du droit atikamekw, mais elle a également représenté, par son expertise, une ressource incontournable dans le développement et la promotion des droits autochtones au Québec, et même au Canada.

Me Fournier est reconnue particulièrement pour son apport crucial dans le cadre du projet de loi sur l'adoption coutumière autochtone et pour l'inclusion de la violence conjugale dans le Programme de mesures de rechange pour adultes en milieu autochtone. À l'emploi du CNA pendant environ 20 ans, elle était spécialisée en droit de l'enfance et de la famille et a joué un rôle de premier plan dans la mise en place du Système d'intervention d'autorité Atikamekw (SIAA). On lui doit aussi la première entente au Québec, signée en vertu de l'article 37.5 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Cette disposition a permis une plus grande autonomie, pour les peuples autochtones, dans la gestion de leurs services en matière de protection de la jeunesse et en respect avec leurs traditions et coutumes.

Le CNA rappelait par ailleurs en 2019, « l'avancée historique de la Nation Atikamekw avec l'entrée en vigueur en novembre 2018 de son autonomie en matière de protection de la jeunesse. Résultat d'un long processus, cette avancée n'aurait pas été aussi bien assurée sans le professionnalisme, la détermination et la conviction qui ont animé la réflexion et la pratique de Maître Fournier. »

Me Anne Fournier s'est également impliquée pendant neuf ans auprès du Comité du Barreau du Québec pour le droit à l'égard des peuples autochtones, a publié de nombreux articles et participé à de nombreuses conférences.

Elle est décédée prématurément le 10 octobre 2022.

Médaille et mérites du Barreau

Chaque année, le Barreau honore ses membres qui se sont démarqués par leur contribution exceptionnelle à la justice en décernant ses plus hautes distinctions honorifiques, soit la Médaille du Barreau et les Mérites. Immédiatement après la Médaille, qui constitue la plus importante distinction du Barreau du Québec, les Mérites sont décernés à des membres qui se sont signalés par leur contribution à la justice. On peut en savoir plus sur le site du Barreau.

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de près de 30 000 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

Pour connaître en primeur les nouvelles du Barreau du Québec, joignez-nous sur :

Facebook www.facebook.com/barreauduquebec

Twitter twitter.com/BarreauduQuebec

LinkedIn www.linkedin.com/company/barreau-du-quebec

Instagram www.instagram.com/barreauduquebec

SOURCE Barreau du Québec

27 avril 2023 à 10:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :