Le gouvernement du Canada salue les efforts d'établissements postsecondaires en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion

OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - Favoriser l'équité, la diversité et l'accessibilité est une condition essentielle si nous voulons que la société canadienne demeure inclusive et accueillante et permette à chaque personne de s'épanouir. Il en va de même pour la communauté de la recherche. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Canada a créé le programme Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada , reconnaissant que l'excellence en sciences est le fruit d'un écosystème de la recherche exempt d'obstacles, où sont intégrées des perspectives et des idées diverses.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a accordé aujourd'hui à dix établissements postsecondaires une reconnaissance au titre du programme Dimensions, soulignant ainsi leurs efforts de promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (EDI) dans leur milieu. Le programme de reconnaissance comprend quatre étapes , lesquelles reflètent le cheminement vers la réalisation des objectifs en matière d'EDI. Les dix établissements qui ont été reconnus au titre du programme ont atteint l'une ou l'autre des deux premières étapes.

Établissements reconnus

Étape 1 -- Fondation

Mohawk College

Mount Saint Vincent University

Université d'Ottawa

University of Winnipeg

Étape 2 -- Édification

Sheridan College

Toronto Metropolitan University

The University of British Columbia

Université Laval

University of Calgary

Wilfred Laurier University

Les demandes de reconnaissance présentées par les établissements ont été évaluées par un comité indépendant de 18 universitaires et professionnelles et professionnels possédant une expertise et une expérience vécue en EDI. Les établissements ont présenté des preuves complètes de la situation en matière d'EDI dans leur milieu, recueillies dans le cadre de vastes consultations qui ont permis de bien comprendre leur culture respective. Ils ont réalisé une analyse critique de leurs politiques et pratiques internes et recueilli des données qualitatives et quantitatives en vue de cerner les obstacles et les lacunes. Faisant fond sur ce travail, les établissements ont proposé des initiatives novatrices et ambitieuses dans un plan d'action qui les aidera à mesurer les progrès réalisés au fil des ans.

« Les établissements qui ont été reconnus au titre du programme Dimensions contribuent à transformer l'écosystème de recherche canadien et à améliorer la recherche et les résultats scientifiques en cernant et en éliminant les obstacles et l'iniquité. En fin de compte, leurs efforts favorisent le succès du Canada. Félicitations à ces établissements! »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les établissements qui ont été reconnus au titre du programme Dimensions se sont engagés à devenir des chefs de file du changement dans le secteur postsecondaire canadien. Le travail qu'ils ont réalisé contribue à accroitre l'équité, la diversité, l'accessibilité et l'inclusion dans l'ensemble de l'écosystème de recherche et permet d'attirer et de retenir des talents. C'est une condition nécessaire pour réaliser des travaux inédits et de qualité exceptionnelle qui génèrent des retombées et permettent de résoudre les problèmes locaux, nationaux et mondiaux qui se posent actuellement. »

- Alejandro Adem, MSRC, président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

Le programme Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada a été lancé en mai 2019 pour une période d'essai de cinq ans. Il est dirigé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche.





Les établissements reconnus font partie de la cohorte de 17 établissements postsecondaires au pays qui ont collaboré à l'élaboration de ce programme de reconnaissance, qui est adapté au contexte canadien.





qui ont collaboré à l'élaboration de ce programme de reconnaissance, qui est adapté au contexte canadien. Le programme Dimensions est l'un des grands programmes de promotion de l'EDI dans le milieu postsecondaire, au côté des programmes Athena SWAN et Race Equality Charter au Royaume-Uni, Athena SWAN en Irlande , SAGE en Australie et SEA Change aux États-Unis.

