Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec lancent une nouvelle application mobile permettant un accès encore plus facile à tous leurs contenus d'information





Les deux quotidiens dévoilent également un outil interactif consacré au marché immobilier, ainsi que leur tout nouveau logo.

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec sont fiers de lancer une nouvelle application mobile qui permettra à leurs millions de lecteurs et lectrices d'accéder encore plus facilement à tous leurs contenus d'information. Les deux quotidiens préférés des Québécois et Québécoises profitent également de l'occasion pour présenter un outil interactif consacré au marché immobilier, en plus de dévoiler leur tout nouveau logo.

La nouvelle application gratuite et très facile à utiliser du Journal de Montréal et du Journal de Québec est disponible dès maintenant pour téléchargement, dans l'Apple Store et sur Google Play. En activant les notifications de l'application sur leur mobile, les lecteurs seront les premiers informés des événements majeurs couverts par l'ensemble des journalistes du Journal, partout au Québec. Tous les contenus des deux quotidiens s'y retrouvent : les nouvelles de dernière minute, les enquêtes, les chroniques d'opinion, ainsi que toute l'actualité sportive, culturelle, judiciaire, économique et internationale.

Les lecteurs et lectrices pourront aussi consulter, en version adaptée au format étroit des téléphones mobiles, la populaire page graphique En 5 minutes, qui vise à vulgariser des sujets d'actualité. On y trouve par exemple aujourd'hui un sujet scientifique consacré aux dinosaures. La nouvelle application du Journal permettra par ailleurs d'archiver des reportages dans une bibliothèque ou encore de partager des articles avec ses amis.

« Nous avons beaucoup investi dans nos contenus au cours des dernières années. Il suffit de penser à notre Bureau d'enquête, à notre équipe de chroniqueurs d'opinion ou encore à nos cahiers Weekend, Casa et Zeste. Nous allons maintenant vous présenter tous ces contenus d'une manière différente, plus créative et intuitive, afin de rendre leur consultation sur votre appareil mobile plus conviviale que jamais, puisque c'est maintenant comme ça, majoritairement, que vous aimez nous lire. Cette nouvelle plateforme s'ajoute à notre site Internet, qui est déjà le plus consulté au Québec sur appareil mobile », déclare Lyne Robitaille, vice-présidente principale, Journaux, Livres et Magazines, et présidente et éditrice du Journal de Montréal, chez Québecor.

Couvrant ensemble tout le territoire québécois, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec sont en effet déjà les sites de nouvelles les plus populaires sur internet au Québec, autant en nombre de pages vues qu'en nombre de visiteurs uniques (4,2 millions de visiteurs mensuels, selon Comscore). Leurs éditions papier continuent quant à elles de rejoindre pas moins d'un Québécois sur deux.

Un outil interactif pratique et local dédié à l'évolution du marché immobilier

Une nouvelle carte interactive développée par le Bureau d'enquête permet de consulter la majorité des transactions immobilières partout au Québec depuis deux ans. Celle-ci permet de voir en un coup d'oeil comment se porte le marché immobilier dans chaque quartier et ainsi pouvoir mieux estimer la valeur de sa propriété ou de celles convoitées. Cette carte sera constamment mise à jour afin de suivre l'évolution du marché au fil du temps.

D'ailleurs, les données compilées à l'aide de cet outil ont permis aux journalistes du Bureau d'enquête de publier ce matin un reportage sur les quartiers où l'immobilier est une aubaine. D'autres types de contenus viendront bientôt se greffer à cette carte géographique interactive qui deviendra un précieux outil hyper-local.

Un nouveau logo symbolisant le lien entre le passé et le futur

Forts de leur histoire, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec font parler d'eux depuis bientôt six décennies. C'est en se concentrant sur cet aspect nostalgique de la marque qu'est dévoilée aujourd'hui une version modernisée du logo des deux quotidiens. Cette fine alliance entre ce qui était et ce qui sera marque d'autant plus l'important virage que représente le lancement de la nouvelle application mobile.

« Le logo en lettres minuscules, caractéristique de la marque jusqu'en 2013, se veut accessible et confère un aspect plus sympathique à notre signature tandis que le rouge, couleur emblématique du Journal depuis toujours, réaffirme notre positionnement engagé auprès de nos lecteurs. Ce magnifique nouveau logo est déployé dès aujourd'hui sur toutes les plateformes du Journal de Montréal et du Journal de Québec », explique Lyne Robitaille.

À propos des journaux de Québecor

Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec sont disponibles en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor offrent le choix de lire leurs contenus sur toutes les plateformes numériques, dont les sites Web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com et l'application mobile gratuite du Journal de Montréal et du Journal de Québec.

27 avril 2023 à 09:30

