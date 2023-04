GPS change de nom pour devenir "Thredd" afin de refléter sa position unique de partenaire de paiements de prédilection pour les innovateurs du monde entier





Global Processing Services, une plateforme de paiements mondiale de prochaine génération derrière les plus importants fournisseurs financiers intégrés, fintechs et banques numériques au Royaume-Uni, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, a aujourd'hui changé de nom pour devenir "Thredd" afin de refléter le rôle central de la société pour tisser ensemble les différents ?fils' de l'écosystème mondial des paiements en vue de favoriser la croissance des paiements électroniques.

Avec une nouvelle équipe de direction composée de vétérans de l'industrie et le soutien d'investisseurs tournés vers l'avenir, ce changement de nom signale la prochaine phase de partenariat avec les clients et d'innovation produit visant à donner vie aux aspirations des visionnaires des paiements innovants.

Thredd est connu pour son approche axée sur les clients visant à permettre aux innovateurs en matière de paiement de lancer de nouveaux programmes de cartes rapidement, facilement et à moindre coût. Thredd a créé une niche unique en tant que gestionnaire moderne et direct offrant des capacités de traitement des paiements numériques fiables, incluant des outils de gestion de cartes en temps réel et sur mesure, le reporting et une technologie de prévention des fraudes de calibre mondial.

Certifié à la fois par Visa et par Mastercard et prenant en charge les programmes de cartes de débit, prépayées et de crédit, Thredd permet le traitement d'émetteurs de moyens de paiement modernes depuis 2007 et a acquis une réputation de plateforme de confiance, fiable et évolutive.

Aujourd'hui, la plateforme de prochaine génération de Thredd traite des milliards de transactions chaque année, fait fonctionner plus de 100 clients dans 44 pays et permet un large éventail de cas d'utilisation. Thredd est le partenaire de traitement de choix pour tout un éventail de marchés verticaux, dont la banque numérique, le modèle "acheter maintenant, payer plus tard", les voyages et le Banking-as-a-Service (BaaS).

L'un des clients à la croissance la plus rapide de Thredd aujourd'hui est la "super application financière" Curve, qui permet aux clients de combiner la plupart des cartes de débit, de crédit et de fidélité dans une plateforme unique avec une carte à puce reliée pour les paiements. Thredd a fourni à l'émetteur la puissance de traitement pour la plateforme Curve depuis sa création en 2016, soutenant l'innovante fintech alors qu'elle est passée à plus de 4 millions de clients, a diversifié ses produits et s'est développée à l'international.

« Notre nouvelle marque Thredd marque une nouvelle ère pour notre société alors que nous abordons la prochaine phase de notre croissance. Nous avons passé les six derniers mois à constituer notre équipe de direction avec des vétérans de l'industrie afin d'étendre les capacités de notre plateforme et de renforcer notre engagement à répondre aux besoins des fintechs et banques les plus novatrices au monde, a déclaré Kevin Schultz, directeur général de Thredd.

« Notre nouvelle marque reflète notre attention renouvelée à permettre à nos clients de créer un écosystème de paiements plus interconnecté, accessible et homogène. Forts de notre équipe et de nos propriétaires expérimentés, nous avons confiance en notre vision de faire bénéficier les innovateurs du monde entier de notre approche de partenariat pour un traitement moderne des paiements. »

Expliquant le choix du nom Thredd, Betsy Samuel, responsable du marketing chez Thredd, a expliqué : « Nos clients, nos partenaires et les membres de notre équipe nous ont dit que nous sommes la connexion ultime, amenant un véritable partenariat dans le domaine des paiements. C'est dans notre ADN, et nous souhaitions un nouveau nom pour refléter cette identité spéciale ainsi que notre position grandissante de prestataire central de traitement des paiements au coeur de l'économie numérique en constante évolution. Nous sommes fiers de ce nouveau lancement avec un nom qui reflète notre rôle unique et notre réputation de ?fil' essentiel de la structure dans l'écosystème. »

Thredd est soutenu par un consortium d'investisseurs privés expérimentés bénéficiant d'une expérience spécialisée dans le développement d'entreprises de technologie liées aux paiements, parmi lesquelles Advent International, Viking Global Investors, Temasek et MissionOG ; ses investisseurs institutionnels incluent Mastercard et Visa.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 avril 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :