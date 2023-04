Sécurité aquatique - Lancement officiel du Programme d'aide financière pour assurer la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques





QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des personnes qui pratiquent des activités aquatiques, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, annonce le déploiement officiel d'un programme d'aide financière pour permettre aux organismes partenaires d'offrir gratuitement des formations de surveillants-sauveteurs et de moniteurs aquatiques sur l'ensemble du territoire québécois.

Les organismes offrant des formations aquatiques admissibles pourront faire une demande d'aide financière qui leur permettra d'offrir des cours gratuits à la population. Les formations admissibles au programme sont publiées sur Québec.ca, et seront revues annuellement en fonction des règles et normes en vigueur.

« Il est urgent d'agir concrètement pour contrer la pénurie de sauveteurs et assurer la relève dans ce domaine. Présentement, le manque important de préposés à la surveillance dans toutes les régions du Québec entrave l'accès aux activités aquatiques, notamment pour les cours de natation qui sont, rappelons-le, primordiaux pour la sécurité de nos enfants à long terme. Il faut mettre les bouchées doubles pour inciter plus de gens à se former en vue d'assumer ce rôle important dans nos installations aquatiques. Je lance un appel à toutes les personnes - et je pense aux jeunes notamment -, qui pourraient être intéressées à se lancer en suivant une formation gratuite près de chez eux. Contribuer à la sécurité de la population dans les piscines et sur les plans d'eau du Québec, c'est stimulant et valorisant! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« La Société de sauvetage salue avec enthousiasme l'annonce de l'attribution des subventions pour la gratuité des cours menant au brevet de moniteurs et de sauveteurs aquatiques pour une seconde année. Cette initiative permettra non seulement de valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec, mais surtout de former les sauveteurs de demain et de contribuer à la diminution du nombre de noyades. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement pour son engagement envers la sécurité et la santé des citoyennes et citoyens, et nous sommes fiers de collaborer à cette initiative qui permet de faire du Québec un endroit plus sûr et plus actif. Nous sommes convaincus que cette initiative aura un impact positif puisqu'elle permettra d'offrir des formations de qualité aux futurs moniteurs et sauveteurs et, ainsi, de renforcer la sécurité des Québécoises et Québécois dans les milieux aquatiques. »

Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage

Au Québec, près de 20 000 formations sont données annuellement dans le continuum menant au brevet de sauveteur national ou de moniteur aquatique. Ces formations sont données par quelque 200 fournisseurs différents.

La pandémie a causé une diminution de 50 % du nombre d'inscriptions aux formations d'entrée.

Le nouveau Programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques 2023-2026 est issu du Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022- 2027 et est associé à des investissements de 21,5 millions de dollars sur cinq ans.

est associé à des investissements de 21,5 millions de dollars sur cinq ans. Des sommes ont déjà été attribuées à des organismes pour l'année 2022-2023 afin d'accélérer la mise en place de la mesure et d'atteindre plus rapidement les objectifs visés, soit d'augmenter le nombre de personnes qualifiées pour les rôles de sauveteurs, de surveillants et de moniteurs aquatiques.

Une formation complète de sauveteur coûte environ 1 000 $.

Pour consulter les modalités du Programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants-sauveteurs et des moniteurs aquatiques 2023-2026 : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-formation-gratuite-surveillants-sauveteurs-moniteurs-aquatiques/

: http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-formation-gratuite-surveillants-sauveteurs-moniteurs-aquatiques/ Plan d'action pour valoriser la pratique d'activités physiques, sportives et récréatives au Québec 2022-2027 : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/plan-action-activites-physiques-sportives-recreatives/MEQ-PA-activites-physiques-sportives-recreatives-22-27.pdf

Politique de l'activité physique, du sport et du loisir - Au Québec, on bouge! : http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/politique-de-lactivite-physique-du-sport-et-du-loisir/au-quebec-on-bouge/

