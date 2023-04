OCR Canada étend ses services aux entreprises québécoises en ouvrant un nouveau bureau à Montréal





TORONTO, le 27 avril 2023 /CNW/ - OCR Canada, l'un des principaux fournisseurs de solutions AIDC, annonce l'ouverture de son nouveau bureau à Montréal, Québec, situé au 9300, boulevard Cavendish, Saint-Laurent, QC, H4T 1Z8. Cette expansion s'inscrit dans la stratégie de croissance continue d'OCR Canada visant à mieux servir les entreprises de la province en leur proposant des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins en matière de capture de données, d'automatisation et de mobilité. OCR Canada est heureuse d'étendre ses services aux entreprises du Québec grâce à sa nouvelle installation à Montréal.

En 2022, OCR Canada a connu une croissance importante dans ses activités existantes et en acquérant deux entreprises, Day2Mobility et EXA Systèmes, ce qui s'est traduit par une augmentation du personnel de plus de 50 employés et des capacités accrues. L'entreprise s'est également agrandie en ouvrant un bureau à Vancouver, en Colombie-Britannique, et un autre en Ontario, afin de soutenir la mobilité des entreprises et de mieux servir le pays. De plus, OCR Canada a établi des partenariats avec des fournisseurs de sécurité physique, d'automatisation de la voix et de connectivité sans fil, tout en introduisant les produits les plus récents de l'industrie, comme les armoires intelligentes. Avec l'ouverture du bureau de Montréal, OCR Canada poursuit sa trajectoire de croissance jusqu'en 2023 et au-delà.

Le nouveau bureau de Montréal abritera plusieurs services clés, notamment le service d'automatisation et le service d'étiquetage d'OCR Canada, équipés de machines de pointe, qui fourniront aux entreprises des solutions personnalisées pour optimiser leurs opérations de production et leurs besoins en matière d'étiquetage des produits. De plus, les équipes de vente et de service élargies à Montréal fourniront un soutien local aux entreprises, tout en mettant en valeur la vaste gamme de produits et de services d'OCR Canada dans notre salle d'exposition innovante.

« En tant que principal fournisseur de solutions de mobilité, OCR Canada est heureuse d'étendre ses services aux entreprises du Québec grâce à sa nouvelle installation de 16 000 pi2 à Montréal, a déclaré Lesley English, directrice financière et vice-présidente des opérations d'OCR Canada. « Nos nouvelles installations plus vastes offrent à nos précieux clients les produits et les services locaux dont ils ont besoin pour stimuler leur croissance et leur productivité. »

Depuis 1981, OCR Canada fournit des solutions de pointe à une variété d'industries, y compris les soins de santé, la fabrication, la logistique et la vente au détail. Alors que la demande d'automatisation et de numérisation de la chaîne d'approvisionnement ne cesse d'augmenter, OCR Canada est bien placée pour répondre aux besoins des entreprises du Québec et de l'ensemble du Canada.

À propos d'OCR Canada

OCR Canada est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de capture de données et de mobilité pour les entreprises de divers secteurs. Avec plus de 40 ans d'expérience, OCR Canada offre une vaste gamme de produits et de services, y compris des lecteurs de codes à barres, des ordinateurs mobiles, des solutions RFID, et plus encore. Pour plus d'informations, visitez le site www.ocr.ca.

