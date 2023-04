Triomphe de l'avant-première du concert de Gims et Dadju dans le métaverse Be In Meta





PARIS, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Be In Meta, plateforme innovante de concerts virtuels, célèbre le succès retentissant de l'avant-première du concert de Gims et Dadju qui a eu lieu hier soir dans notre métaverse. L'événement a attiré des milliers de spectateurs, témoignant de l'engouement pour cette expérience musicale unique.

Gims et Dadju ont offert des performances à couper le sou?e, captivant les fans présents dans le métaverse. Lors d'un moment fort du concert, Gims a surpris le public en propulsant les avatars des spectateurs dans les airs, créant une expérience immersive et inoubliable. Les réactions enthousiastes des participants ont rapidement envahi le chat, preuve de la réussite de cette avant-première.

Les deux artistes ont tenu à remercier chaleureusement leurs fans pour leur soutien et leur présence lors de cet événement. Ils ont également promis d'autres surprises pour les prochains concerts organisés dans le métaverse Be In Meta.

Le CEO de Be In Meta s'est exprimé sur le succès de l'avant-première : "Nous sommes extrêmement fiers du succès rencontré lors de ce concert avec Gims et Dadju. Cet événement est une étape importante pour Be In Meta et confirme notre capacité à offrir des expériences inédites et captivantes aux artistes et aux fans. Nous sommes impatients d'organiser encore plus de concerts et de travailler avec d'autres artistes talentueux pour révolutionner le monde des concerts virtuels. »

La plateforme Be In Meta continuera de repousser les limites en matière d'innovation et de créativité, en collaborant avec des artistes de renommée mondiale pour proposer des expériences musicales immersives et interactives. Les fans du monde entier peuvent s'attendre à des annonces passionnantes concernant les futurs concerts et les nouvelles expériences proposées par Be In Meta.

Pour en savoir plus sur Be In Meta et rester informé des dernières actualités, visitez notre site web : www.beinmeta.com.

À propos de Be In Meta

Be In Meta est une plateforme de concerts virtuels révolutionnaire qui utilise les dernières avancées technologiques pour offrir des expériences immersives et interactives dans le métaverse. En partenariat avec des artistes internationaux, Be In Meta s'engage à repousser les limites de l'innovation et à créer des événements musicaux mémorables pour les fans du monde entier. Grâce à sa technologie de pointe et à sa vision avant-gardiste, Be In Meta redéfinit la manière dont nous vivons et partageons la musique, offrant un accès sans précédent à des expériences musicales hors du commun.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2061706/Be_In_Meta.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1936343/BEINMETA_Logo.jpg

Contact :

[email protected]

27 avril 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :