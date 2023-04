Nomination de Stéphane Pallage au poste de recteur de l'UQAM





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a nommé hier Stéphane Pallage au poste de recteur de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pour un mandat de cinq ans débutant le 27 avril 2023. Sa nomination fait suite à la recommandation unanime du Conseil d'administration de l'Université transmise au gouvernement du Québec au terme d'un processus de sélection rigoureux.

Stéphane Pallage a amorcé ses études universitaires à l'Université de Liège où il obtient en 1990 une licence en administration des affaires. Récipiendaire d'une bourse d'études de l'Université Carnegie Mellon aux États-Unis, il y décroche en 1993 une maîtrise en administration industrielle (Finance) et, en 1995, un doctorat en sciences économiques.

De 1995 à 2017, Stéphane Pallage est professeur au Département des sciences économiques de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM). Au fil de son parcours à l'UQAM, il exerce différentes fonctions : directeur des programmes de cycles supérieurs en économique (2002-2005), directeur de département (2008-2012) et vice-doyen à la recherche (2012-2013). Il occupe le poste de doyen de l'ESG UQAM de 2013 à 2017.

Stéphane Pallage est ensuite nommé recteur de l'Université du Luxembourg. De 2018 à 2022, il contribue au développement stratégique de cette université, au renforcement de son financement et à son positionnement international comme université de recherche de haut niveau. Dans le cadre de ses fonctions de recteur, il assume entre autres la vice-présidence de l'Université de la Grande Région (2019-2022) et participe, comme membre du conseil d'administration de l'ASBL Esch 2022, au mandat de Capitale européenne de la culture qu'Esch-sur-Alzette a décroché pour l'année 2022.

« Dès maintenant et tout au long de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir le caractère distinctif de l'UQAM et son rôle moteur dans la stratégie de francisation et de développement du Québec. »

