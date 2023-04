Rockwell Automation accompagne la production de lithium respectueuse de l'environnement afin de garantir l'approvisionnement du Royaume-Uni





En choisissant le système de contrôle distribué de nouvelle génération de Rockwell Automation, Cornish Lithium se dote de moyens de contrôle haute fidélité

BRUXELLES, le 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, collabore avec la société Cornish Lithium Plc au développement d'une usine de démonstration qui aura pour mission de valider la production durable d'hydroxyde de lithium à partir de granit micacé.

L'usine de démonstration de Cornish Lithium sera pilotée par le système de contrôle distribué (DCS) PlantPAx® de Rockwell Automation. Ce système de nouvelle génération gère les opérations de contrôle commande d'un bout à l'autre de l'usine avec un niveau de flexibilité accru qui permet de prendre de meilleures décisions.

« Rockwell Automation dispose à la fois de la technologie et de l'expertise nécessaires pour prendre en charge le processus complexe d'extraction du lithium, a déclaré Phil Hadfield, directeur général de Rockwell Automation au Royaume-Uni. Nous avons participé avec succès à des projets d'extraction de lithium dans le monde entier, notamment en Australie, en Afrique et en Amérique du Sud. L'architecture intégrée de Rockwell Automation assure une intégration de bout en bout de systèmes conçus dans un souci d'évolutivité, en tirant parti des nouvelles avancées de la technologie numérique. »

Cornish Lithium a obtenu une licence pour un procédé de lixiviation acide, de précipitation sélective et de cristallisation mis au point pour produire de l'hydroxyde de lithium à partir de granit micacé. Ce procédé devrait être davantage respectueux de l'environnement que le procédé traditionnellement employé pour les roches dures, lequel implique généralement une étape importante de calcination, au cours de laquelle le minerai est calciné à 1000°C.

La validité de ce procédé a déjà été testée dans une petite usine pilote en Australie où il a été démontré qu'il pouvait produire du sel monohydraté d'hydroxyde de lithium. L'étape suivante consistera à bâtir une usine de démonstration sur le site dont dispose la société en Cornouailles. Ce processus conceptuel de bout en bout, de la matière première à l'hydroxyde de lithium, utilisera les mêmes équipements que les installations de grandes dimensions, une ou deux modifications étant apportées pour des raisons d'échelle. Cette simulation du procédé réel permettra à l'ensemble des parties prenantes et des clients potentiels de vérifier l'efficacité de la technologie de traitement sur du minerai extrait en Cornouailles avant de lancer la construction d'une installation de production à grande échelle.

« Rockwell Automation jouera un rôle crucial dans le travail entrepris, a indiqué David Moseley, responsable des procédés en charge des minéraux de roche dure chez Cornish Lithium. Nous souhaitons simuler autant que possible le contrôle des procédés industriels que nous pourrions utiliser à grande échelle. Nous faisons en sorte d'incorporer au maximum ces éléments dans l'usine de démonstration, car il s'agit d'un processus complexe en plusieurs étapes, qui inclut de nombreuses phases de recyclage et un fonctionnement séquentiel, notamment avec la filtration, où le contrôle des procédés est essentiel. Rockwell Automation met en place une philosophie de contrôle des processus qui se repose sur notre instrumentation. Il s'agit d'une série de différentes unités de contrôle de processus dont la coordination permet à l'usine de fonctionner efficacement. »

Deux usines seront construites : primo, une unité de concentration minérale où le minerai brut sera concassé, broyé et séparé pour créer un concentré de mica enrichi en lithium ; secundo, une usine chimique, dont le système hydrométallurgique de lixiviation acide produit du sulfate de lithium, converti en hydroxyde de lithium. Cette unité combine des réacteurs chimiques, des précipitateurs, une filtration et une cristallisation. L'usine de démonstration est actuellement en construction et devrait fonctionner pendant une année après sa mise en service.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2052873/Corning_Lithium_RC_Rig___RC_10_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

27 avril 2023 à 08:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :