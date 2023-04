Sept femmes scientifiques qui ont changé l'histoire enfin honorées à leur juste valeur





MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Espace pour la vie est fier de présenter nobELLES, une exposition de l'artiste multidisciplinaire MissMe et du Planétarium, mettant à l'honneur sept femmes scientifiques que l'histoire a effacées. Leur parcours nous amène à réfléchir sur différents enjeux rencontrés encore aujourd'hui par les femmes, et notamment les femmes en science.

nobELLES, L'EXPOSITION

Les travaux de ces sept scientifiques ont bouleversé leurs champs d'expertise à des époques où le simple fait d'être une femme dans ces domaines était déjà une révolution en soi. Pourtant, leurs noms, comme leurs parcours, sont restés dans l'ombre.

Cette exposition célèbre enfin Lise Meitner, Jocelyn Bell, Katherine Johnson, Vera Rubin, Mary Jackson, Donna Strickland et Emmy Noether ainsi que leurs découvertes dignes du prix Nobel qu'elles n'ont jamais reçu (en savoir plus sur leur parcours ). Surtout, elle invite les visiteuses et visiteurs à réfléchir sur les enjeux de genre toujours présents dans les sciences et technologies d'aujourd'hui.

MissMe, artiste montréalaise connue internationalement, met son art et ses convictions au service de ces sept femmes. Le crayon, le fusain, la peinture et les découpages qu'elle utilise lui permettent de créer des portraits puissants. Pour nobELLES, elle a aussi joué avec les mots : "Quand on considère représenter quelqu'un, l'image devient presque icône. Je trouve que ce serait mal servir ces femmes que de les représenter uniquement par leur physique. Ajouter des mots sur leurs visages, c'est les faire parler [...] Je trouvais que c'était un portrait plus juste, plus respectueux."

Son langage visuel très moderne permet de ramener ces femmes de science sur le devant de la scène, là où est leur juste place.

Exposition gratuite | Dès aujourd'hui | Tout public | au Planétarium

... ET nobELLES, LE BALADO

nobELLES, c'est aussi une baladodiffusion de huit épisodes qui présente le profil de chacune de ces scientifiques et explore certaines difficultés rencontrées durant leur parcours. Un huitième épisode est consacré à MissMe, son parcours et son approche artistique.

Conceptualisé, réalisé et animé par Lili Boisvert, nobELLES, le balado amène l'auditrice et l'auditeur à se questionner sur le tokénisme, le contrôle des émotions féminines dans l'espace public, le syndrome de l'imposteur ou encore la résilience, des thèmes abordés avec différents spécialistes.

À écouter gratuitement sur les plateformes dédiées et sur espacepourlavie.ca

À PROPOS

MissMe

Artiste multidisciplinaire, MissMe s'est retrouvée sous les feux des projecteurs grâce à son art urbain aussi irrésistible qu'insubordonné. Les pièces grand format qu'elle déploie à travers le monde viennent chercher nos émotions les plus profondes. Traitant de féminisme et d'autres questions de société, son oeuvre, à l'esthétique particulièrement frappante, appelle à la solidarité entre les femmes et à leur mobilisation.

Lili Boisvert

Journaliste, chroniqueuse, autrice et animatrice, Lili Boisvert a animé l'émission Sexplora sur Explora, co-animé Les Brutes diffusée sur Télé-Québec et a, notamment, écrit Le principe du cumshot qui traite de la représentation sociale de la sexualité féminine. Elle est la productrice, réalisatrice et animatrice du balado nobELLES.

Les filles et les femmes prennent l'espace au Planétarium

Rendre les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) accessibles, sensibiliser à la sous-représentation des filles et des femmes dans les STIM et proposer des solutions font partie des objectifs du Planétarium. nobELLES démontre l'importance accordée à la science au féminin au sein du Planétarium et marque le coup d'envoi pour les années à venir.

Dossier de presse

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

27 avril 2023 à 08:00

