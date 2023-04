Nouvel outil en santé mentale de la Sun Life : jusqu'à 90 % des participants constatent une amélioration





TORONTO, le 27 avril 2023 /CNW/ - Chaque année au Canada, des millions de personnes s'absentent du travail en raison de problèmes de santé mentale. C'est la principale cause à l'origine des demandes de règlement invalidité au pays. Le service de coach en santé mentale de la Sun Life, fourni par CloudMD, est un nouvel outil qui permet de s'attaquer de front à ce problème. Après avoir utilisé ce service, 90 % des participants réévalués entre mai 2021 et décembre 2022 ont vu des effets positifs sur leur santé mentale. L'outil cible les Clients à risque de développer un problème de santé mentale. Il leur recommande ensuite une auto-évaluation. Puis, un coach les dirige vers les ressources et le soutien appropriés avant que leurs symptômes s'aggravent.

Alysha, 30 ans, d'East Gwillimbury en Ontario, était aux prises avec un problème de santé mentale après avoir franchi une étape importante de sa vie. Elle a reçu un courriel du coach en santé mentale de la Sun Life et a décidé de faire l'évaluation. « Devenir mère est incroyablement stimulant et gratifiant, mais j'ai eu besoin de soutien additionnel en santé mentale. Plusieurs obstacles m'empêchaient d'accéder à ce soutien, comme le coût. Travailler avec un coach en santé mentale m'a permis de maîtriser la situation. J'ai reçu une réponse rapide et un plan d'action, et c'est ce qu'il me fallait pour m'aider à me sentir mieux. »

Au Canada, ce sont les jeunes qui sont les plus touchés par les problèmes de santé mentale. La moitié des demandes de règlement invalidité des moins de 44 ans concernent ce genre de problème. Grâce à l'approche personnalisée et proactive du coach en santé mentale, les participants passent à l'action et améliorent leur bien-être mental. Les résultats sont prometteurs pour les personnes qui ont fait appel à un coach :

50 % moins de demandes de règlement sont passées à l'invalidité de longue durée.

Le retour au travail s'est fait 5 semaines plus tôt après un congé d'invalidité de courte durée en raison d'un problème de santé mentale.

« Les recherches montrent que le fait de recevoir un traitement tôt accélère le rétablissement et mène à de meilleurs résultats à long terme, explique le Dr Sam Mikail, directeur, solutions en santé mentale, Sun Life. Le coach en santé mentale est une solution unique qui aide les personnes à risque à naviguer dans l'écosystème des soins en santé mentale et à obtenir rapidement les soins dont elles ont besoin. »

Le service de coach en santé mentale réduit de façon significative la gravité des symptômes liés à des problèmes de santé mentale courants. Le coach collabore avec les Clients pour établir des objectifs et créer un plan d'action personnalisé. Les Clients reçoivent des suivis réguliers et de la rétroaction sur leurs progrès. Au besoin, le coach peut recommander d'autres fournisseurs de soins et spécialistes. Le service de coach en santé mentale a permis :

une atténuation des symptômes d'anxiété généralisée chez 73 % des Clients réévalués;

une atténuation des symptômes de trouble du sommeil chez 69 % des Clients réévalués;

une atténuation des symptômes de dépression chez 68 % des Clients réévalués.

« En matière de santé mentale, chacun a un rôle à jouer. Les régimes au travail évoluent, et les nouvelles approches comme le service de coach en santé mentale contribuent grandement à améliorer la vie des employés, affirme Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives à la Sun Life. Nous cherchons continuellement de nouvelles solutions novatrices pour aider les gens à prendre soin de leur santé mentale et créer des milieux de travail plus sains. »

Au Canada, la Sun Life fournit à des millions d'employeurs et d'employés des solutions de premier plan en santé mentale. En plus du coach en santé mentale, les solutions santé offertes par la Sun Life comprennent l'outil Trouver un professionnel Lumino Santé, la Trousse d'outils - Stratégie en santé mentale pour les employeurs, ainsi que les programmes d'aide aux employés et de gestion du stress et de bien-être Soins virtuels Lumino Santé, propulsés par Dialogue.

Conformément à l'ambition de la Sun Life en matière de durabilité, nous cherchons à avoir une incidence positive sur la santé et le mieux-être des gens en améliorant l'accès aux soins de santé. Nous offrons notamment à nos Clients des outils et des produits qui les aident à adopter un mode de vie sain.

Pour en savoir plus sur le service de coach en santé mentale fourni par CloudMD, cliquez ici.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 330 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site https://www.sunlife.com/fr/

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Ariane Richard

Conseillère principale, relations publiques

Bureau du président, Québec

[email protected]

438-364-6807

SOURCE Financière Sun Life Canada

27 avril 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :