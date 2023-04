Alliance Magnésium devient Tergeo, une entreprise dédiée à la production de minéraux critiques et à la remédiation environnementale





DANVILLE, QC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Le président et chef de direction de Tergeo, M. François Perras, a dévoilé la nouvelle identité de l'entreprise : « Notre mission de remédiation environnementale et de production de minéraux critiques écoresponsables très recherchés notamment par l'industrie des véhicules électriques a grandement évolué au fil des récentes percées technologiques. Forts de l'expérience acquise, nous avons développé un nouveau projet de 1,7 G$ pour produire de façon durable, à partir des haldes de serpentine de Val-des-Sources en Estrie, du magnésium primaire et de valoriser comme premier coproduit, la silice amorphe. Il fallait que notre identité reflète le réalignement de nos vision et mission. »

Une nouvelle marque qui correspond à notre engagement

Signifiant littéralement « nettoyer » en latin, Tergeo est une nouvelle identité qui reflète les valeurs et l'engagement de l'entreprise en matière de développement durable. Plus que jamais, l'entreprise participe à la nouvelle économie par la transformation d'un passif écologique lourd en un actif écoresponsable, des minéraux critiques qui contribuent à la transition énergétique. « L'identité de marque de Tergeo est en accord avec nos valeurs de développement durable et notre engagement à créer de la richesse pour tous en prenant soin de notre environnement. Une promesse que traduit aussi notre signature : Faire mieux aujourd'hui. Pour demain. », a poursuivi François Perras.

L'acceptabilité sociale est un pilier essentiel du développement durable. C'est pourquoi, Tergeo réalise son projet en priorisant la santé et la sécurité de ses employés, en valorisant la collaboration avec ses fournisseurs et sous-traitants et en agissant en toute transparence avec les citoyens de la région, les entreprises et organismes présents dans la communauté avec qui elle maintient des liens constants. L'objectif est que tous contribuent et profitent au maximum des retombées positives.

Innover selon les principes de l'économie circulaire

Tergeo est née d'un projet de valorisation des résidus miniers entamé par la compagnie Alliance Magnésium en 2015 grâce à l'élaboration d'un procédé novateur d'hydrométallurgie dans le but d'extraire le magnésium des haldes de serpentine.

À l'heure actuelle, suivant les principes de l'économie circulaire, elle opère un centre de coulée qui produit du magnésium à partir de matériaux recyclés, des opérations qu'elle poursuivra une fois la production de magnésium primaire et la valorisation de la silice amorphe démarrées en 2026. Son département de R&D travaille aussi au développement d'autres coproduits tels le sulfate de nickel, le cobalt et le fer ainsi qu'à la valorisation des sous-produits d'électrolyse et de fonderie (SPEF).

À propos de Tergeo

Tergeo a développé une famille de brevets pour valoriser de façon responsable des minéraux critiques à faible empreinte carbone, dont le magnésium et la silice amorphe, que contiennent les résidus miniers. Son plan d'action durable vise la remédiation des haldes de serpentine de l'ancienne mine Jeffrey dans la région de l'Estrie au Québec. Premier producteur de minéraux critiques écoresponsables à faible empreinte carbone, la société bénéficie de l'hydroélectricité verte du Québec pour les besoins énergétiques de son usine et s'inscrit dans une logique d'économie circulaire par l'ensemble de ses activités.

