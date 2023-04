LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DU QUÉBEC S'ENGAGENT DANS LA MODERNISATION DE LEUR INDUSTRIE





QUÉBEC, le 27 avril 2023 /CNW/ - Lors de la toute première Rencontre au Sommet organisée par la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), tenue le 24 et 25 avril derniers, les concessionnaires québécois ont mené d'importants travaux de réflexion qui ont mené à un engagement ferme de l'industrie à l'adopter des pratiques d'affaires modernes, mettant tant le consommateur que l'employé au coeur des préoccupations.

Qu'il s'agisse de l'adoption des meilleures pratiques en matière de service à clientèle, de l'intégration de stratégies innovantes en matière d'attraction et de la rétention d'une main d'oeuvre qualifiée et de qualité, ou de la modernisation du modèle d'affaires de l'industrie automobile et de ses détaillants, les concessionnaires automobiles ont abordé ces enjeux de manière constructive afin d'assurer un avenir radieux pour un important pan de l'économie québécoise.

« Nos membres sont résolument engagés dans l'excellence. Ils ont, tour à tour, exprimé la volonté de mettre le consommateur au coeur de leur actions. Nous savons que le statut quo n'est pas une option, c'est pourquoi nous sommes fiers des discussions qui ont été tenues et des engagements pris dans le cadre de cette rencontre. Nous sommes à la croisée des chemins, notre industrie fait face à d'importants bouleversements, tant technologiques, qu'environnementaux. Nous ne resterons pas les bras croisés, nous avons un mandat on ne peut plus clair de la part de nos membres de faire partie de la solution et de démontrer encore une fois, la pertinence de notre industrie » a déclaré le Président directeur général de la CCAQ, M. Ian P. Sam Yue Chi.

Fruit d'une réflexion collective, les engagements collectifs qui résulteront ultimement en un manifeste, serviront de boussole aux concessionnaires afin qu'ils abordent les transformations futures de l'industrie automobile avec confiance et optimisme. Parmi les engagements des concessionnaires, il y a notamment :

Mettre la conformité, l'éthique et la transparence au coeur des pratiques d'affaires des concessionnaires automobiles du Québec

Développement d'outils conjoints visant à accroître la performance employeur afin que l'industrie devienne un secteur de travail de prédilection des meilleurs talents.

Mise en place d'un processus de certification prenant en ligne de compte tant le respect des exigences règlementaires que l'atteinte de hauts standards de qualité en matière de service à la clientèle.

« Nous nous étions donnés pour objectif d'engager une réflexion collective sur l'avenir de l'industrie automobile et de fournir à nos membres une boussole grâce à laquelle ils pourront s'orienter au cours des prochaines années. Avec ces engagements, je suis fier de dire que nous avons atteint nos objectifs » a déclaré le Président du conseil d'administration de la CCAQ, M. Patrice Demers.

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

