/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociations du secteur public - Manifestation des travailleuses et des travailleurs de l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval/





LAVAL, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Les travailleuses et les travailleurs de la Cité-de-la-Santé de Laval, regroupés en Front commun, se rassembleront ce midi, devant l'hôpital, pour dénoncer les offres gouvernementales nettement insuffisantes.

Ce sera aussi l'occasion de rappeler les revendications mises de l'avant par le Front commun pour améliorer les conditions de travail ainsi que pour protéger le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Alors que le printemps se réchauffe et que la mobilisation amorce une phase d'intensification dans les milieux de travail, c'est aussi un message de solidarité et d'unité au sein du Front commun que les trois syndicats du CISSS de Laval souhaitent envoyer au gouvernement.

Aide-mémoire



Quoi : Rassemblement et prises de parole des représentants des syndicats du Front commun à l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval



Quand : Le 27 avril 2023 à 12 h 30



Qui : Nathalie Bourque, présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Laval-CSN





Déreck Cyr, président du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ)





Pierre-Luc Carrier, président de l'APTS au CISSS de Laval



Où : Devant l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval (1755, boulevard René-Laennec)

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43 916 $;

Retard salarial : -11,9 %;

Retard de rémunération globale : -3,9 %;

Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

Pour plus d'information sur la négociation en cours : https://www.frontcommun.org/.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE CSQ

27 avril 2023 à 06:00

