Ennostar offre un aperçu des technologies d'affichage de nouvelle génération à Touch Taiwan





HSINCHU, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- À Touch Taiwan 2023, Ennostar Group (code boursier: 3714) et ses filiales (EPISTAR, Lextar, Unikorn, Yenrich et ProLight) ont présenté ensemble les derniers produits technologiques de pointe et technologies de recherche et développement pour démontrer les avantages considérables de l'intégration de groupe. L'exposition du groupe, organisée sous le thème « Lead the Way » (Montrer la voie), a exploré une multitude de thèmes liés aux micro-LED, aux mini-LED, à l'automobile, à la détection, au métavers et aux semi-conducteurs composés de prochaine génération.

Mettre en avant la prochaine évolution de la technologie et poser les bases de la nouvelle ère de la micro-LED

Appuyée par le développement diversifié d'une technologie d'affichage de premier ordre, la solution micro-LED d'Ennostar insuffle continuellement du dynamisme à industrie, tout en étant prête pour la production de masse. EPISTAR s'engage à aider les partenaires à résoudre les problèmes clés liés à l'application de l'affichage micro-LED, rendant la technologie plus simple et plus populaire. Dans son espace d'exposition, le groupe a présenté une solution de Chip on Wafer (COW, ou puce sur tranche) de 6 pouces et de GaN (nitrure de gallium) sur silicone de 8 pouces. En outre, EPISTAR a mis en avant plusieurs autres solutions, notamment de COC (puce sur céramique) et de PAM (modulation de la longueur des impulsions), adaptées aux demandes de la clientèle, afin de rendre le secteur de l'affichage micro-LED plus accessible aux clients qui souhaitent y entrer, et de favoriser le développement de solutions de micro-LED dans le marché. Dans leurs aires d'exposition, Lextar et Yenrich ont présenté leur gamme de produits brevetés i-PixelTM, y compris le plus petit boîtier de micro-LED construit à l'aide de la technologie de traitement des boîtiers de semi-conducteurs. i-Pixel +TM est la première application au monde à intégrer une puce micro-LED et la commande de matrice active dans le boîtier 0303, ce qui élimine le problème stroboscopique du conducteur passif et améliore ainsi les performances de l'écran. Unikorn, dont l'exposition était centrée sur le service de fonderie destiné aux écrans micro-LED de réalité augmentée, a présenté un écran micro-LED à lumière bleue de 0,12 pouce. Conçu conjointement avec EPISTAR et Hon Hai Technology Group, cet écran est le premier de sa catégorie à prendre en charge la réalité augmentée, améliorant l'efficacité et la fiabilité de la micro-LED grâce au développement d'un processus de pixel à lumière bleue hautement efficace à pas de 4 µm.

Outre ses solutions de micro-LED, Lextar a présenté une technologie de rétroéclairage propriétaire destinée aux écrans QD LED. Grâce à cette technologie, les entreprises de conditionnement peuvent se mettre à niveau sans difficulté et remplacer la poudre fluorescente par les produits de QD LED exclusifs de Lextar dans la structure de processus d'origine. Ceci permet non seulement d'améliorer la hiérarchie visuelle et de fournir un écran extrêmement mince avec une gamme de couleurs ultra-large, mais aussi d'accroître la luminosité de 30 % tout en réduisant la consommation d'énergie par rapport à la technologie précédente.

La détection, une application émergente qui créera de nouvelles demandes dans la vie de demain

Fort de nombreuses années d'expérience de développement dans les industries des DEL et des écrans, Ennostar Group considère également les produits de détection comme l'un de ses domaines de croissance clés. EPISTAR et Artilux ont présenté une technologie SWIR (infrarouge à ondes courtes) brevetée qui présente une puissance de rayonnement élevée et des résultats de détection précis, tandis que Lextar a lancé un SiP PPG (système dans un boîtier de photopléthysmographie) destiné à l'intégration d'éléments de détection de très petite taille. Les produits d'Ennostar Group ont également la capacité de répondre aux différents besoins de détection automobile, tels que les systèmes de surveillance de l'état du conducteur et des occupants, le contrôle gestuel, ainsi que les solutions de haute précision et de haute fiabilité destinées à améliorer l'expérience de conduite et la sécurité des véhicules.

S'engager envers le développement durable en intégrant les données de R-D dans les facteurs ESG

Lors de l'exposition, Ennostar a présenté son boîtier de DEL écologique BioxtarTM, une première mondiale ouvrant une nouvelle ère de durabilité. Les matières premières, extraites de la nature et adaptées à tous les types boîtiers, ont une teneur maximale de 75 %, pour une réduction de 75 % de l'utilisation de matériaux pétrochimiques traditionnels. Elles présentent ainsi une pénétration et une dureté de meilleure qualité, ce qui réduit la dépendance à l'égard des adhésifs pétrochimiques traditionnels, affaiblit l'impact sur l'environnement et souligne l'engagement du groupe envers le développement durable. En outre, Ennostar a présenté plusieurs autres produits économes en énergie à l'exposition, soulignant son engagement envers les principes ESG.

