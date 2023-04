Bilan 2 ans de l'initiative Compétivert d'Investissement Québec - L'adoption de technologies propres et de pratiques écoresponsables par les entreprises québécoises s'accélère, mais la majorité d'entre elles n'ont pas encore débuté leur passage à l'action





Investissement Québec met en place une nouvelle offre d'accompagnement des entreprises dans l'évaluation du potentiel de réduction de leurs émissions de GES

MONTREAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Investissement Québec est fier de présenter un solide bilan 2 ans de son initiative Compétivert. Au cours des deux dernières années, Investissement Québec a octroyé un appui financier d'une valeur de 703 millions de dollars, pour soutenir 209 projets de sociétés québécoises qui prennent part à l'effort collectif pour décarboner notre économie. La valeur totale des projets atteint 2,7 milliards de dollars, selon la planification fournie par les entreprises.

Rappelons qu'au moment du lancement de l'initiative en mars 2021, Investissement Québec s'était donné une cible de financement de 375 millions de dollars sur trois ans (2021-2024). Après seulement 12 mois, la cible triennale de financement de projets d'entreprises impliquant l'intégration et le développement de technologies propres ou de pratiques écoresponsables était déjà atteinte. L'engouement était tel qu'Investissement Québec s'est donné une nouvelle cible d'un milliard de dollars de financement d'ici 2024. Cette ambitieuse cible est en voie d'être atteinte.

Un diagnostic de performance environnementale axé sur les gaz à effet de serre (GES)

Parallèlement au Diagnostic de performance environnementale industrielle (PEI) Compétivert qui permet aux entreprises d'obtenir un plan d'action priorisant les initiatives à mettre en place afin de réduire leur empreinte environnementale industrielle, Investissement Québec - CRIQ ajoute à ce dernier une dimension transversale, portant sur les GES. Ce nouveau volet du diagnostic PEI identifie et évalue les réductions potentielles de GES des principales sources d'émissions industrielles et suggère des actions prioritaires à mettre en oeuvre.

La portée de ce diagnostic est large : elle touche à la fois les produits, les processus et les procédés manufacturiers, et définit les gains potentiels à réaliser pour l'entreprise, notamment sur le plan financier, de réduction de l'empreinte environnementale et en matière d'acceptabilité sociale. Toutes les mesures d'atténuation sont envisagées, puis classées selon leur degré d'alignement avec les objectifs et les retombées qu'elles peuvent générer pour l'entreprise, dont l'évaluation du potentiel de réduction des émissions de GES qu'elles représentent.

Une offre de service qui répond aux besoins du marché

Or, le Baromètre de la transition des entreprises 2022 - secteur manufacturier, publié aujourd'hui par Québec Net Positif, un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif, confirme toute la pertinence de l'offre de financement et d'accompagnement d'Investissement Québec avec Compétivert.

Cette étude, réalisée avec la collaboration d'Investissement Québec, vise à mesurer l'engagement des entreprises manufacturières envers l'action climatique et évaluer leur progression dans la transition vers une économie sobre en carbone.

L'étude révèle que, si 87 % des entreprises manufacturières estiment qu'il est urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), seulement 12 % ont réalisé au moins un inventaire de leurs émissions de GES à ce jour. Plus encore, elles sont 49 % à n'avoir mis en oeuvre aucune action climatique dans leurs opérations.

Fait encourageant, les résultats de l'étude révèlent qu'avec l'accélération de la transition vers une économie sobre en carbone, les entreprises manufacturières perçoivent davantage de bénéfices et d'occasions d'affaires à saisir avec le passage à l'action climatique, comparativement à l'ensemble des entreprises du Québec.

En effet, c'est 60 % d'entre elles qui y voient l'occasion de créer et d'offrir des produits, solutions et services qui correspondent à de nouveaux besoins et aux attentes du marché, comparativement à 43 % pour l'ensemble des entreprises du Québec. Aussi, 40 % des manufacturiers y voient l'occasion de se positionner en tant que fournisseur de choix, et préserver et consolider la relation d'affaires avec les clients et les grands donneurs d'ordre (vs 26 % pour l'ensemble des entreprises du Québec).

L'analyse de Québec Net Positif conclut par ailleurs qu'il est essentiel de favoriser l'accès à de l'expertise pour les entreprises manufacturières afin de les aider à mesurer leurs GES, s'aligner sur des trajectoires de transition plausibles et réaliser les bénéfices et occasions d'affaires de la transition.

En ce sens, le soutien, l'accompagnement et les mesures offertes par Investissement Québec pour favoriser l'action climatique, dans une perspective d'accroissement de la productivité et de la compétitivité des entreprises industrielles, sont cruciaux.

Des moyens pour inspirer

Dans le cadre de Compétivert, des projets d'électrification des transports, d'amélioration de l'efficacité énergétique, de développement de nouveaux carburants, de recyclage et de valorisation des matières résiduelles dont le plastique, de même que des projets de transition vers les énergies renouvelables ont été soutenus. Des projets d'économie circulaire figurent aussi parmi les projets clés appuyés par l'initiative.

Les solutions financières disponibles peuvent prendre la forme de prêts offrant des modalités adaptées, ou encore de prises de participation en équité, de concert avec les fonds d'investissement faisant partie du portefeuille d'Investissement Québec, afin d'appuyer les entreprises aux stades de démarrage et de post démarrage. Au-delà du financement, Investissement Québec - CRIQ offre aux entreprises de les accompagner dans leur transition numérique et technologique, mais aussi écologique, avec la réduction de leur empreinte environnementale.

En terminant, mentionnons que dans le cadre de Compétivert, Investissement Québec a aussi organisé des activités de sensibilisation sur une variété de sujets pour inspirer, inciter et guider les entreprises qui souhaitent prendre le virage d'une économie verte. En effet, la Société a tenu 11 Classes de maître depuis 2 ans, présentant des témoignages d'entrepreneurs et d'experts permettant de tirer profit des avantages et des occasions d'affaires que comporte le passage à une économie verte, lesquelles ont été vues plus de 5 600 fois.

De plus, Investissement Québec a sélectionné et mis en lumière, par divers moyens et activités de promotion, des Champions verts. Ceux-ci ont été retenus pour leur contribution au rayonnement du savoir-faire québécois du secteur des technologies propres. Investissement Québec a dévoilé 12 Champions verts : GHGSat, AddÉnergie, Lion Électrique, H2O Innovation, Sollum Technologies, Ferme d'hiver, Trigo Énergies, Airex, Pyrowave, Enerkem, Recyclage Lithion et Ugo Work.

Pour en savoir plus sur l'initiative Compétivert, consultez le https://investquebec.competivert.com/.

Citations

« Les résultats de Compétivert sont probants et démontrent qu'Investissement Québec répond à un réel besoin du marché avec cette initiative. Nos équipes constatent que le nombre de demandes de financement et d'investissement dans le secteur des technologies propres est en augmentation constante. Il reste du travail à faire, mais les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à réaliser l'immense potentiel des technologies propres et qu'elles ont tout avantage à les développer et à les intégrer pour accroître leur compétitivité et prendre la place qui leur revient sur les marchés locaux et d'exportation. Au-delà des solutions de financement, elles peuvent bénéficier de l'accompagnement d'IQ-CRIQ afin établir un plan de match concret, avec des objectifs réalisables, pour passer à l'action dès maintenant. »

- Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« L'initiative Compétivert permet d'accompagner les secteurs d'affaires dans leur transition vers les technologies propres et écoresponsables. On va continuer d'accompagner les entreprises pour atteindre notre objectif d'une économie sobre en carbone, résiliente face aux changements climatiques et plus prospère. »

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis notre arrivée, notre gouvernement multiplie les actions pour mobiliser les citoyens, les municipalités et les entreprises pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Pour réussir la transition climatique, il faut miser sur les forces du Québec, dont, en premier lieu, son électricité propre. C'est un atout stratégique qui va nous permettre d'atteindre notre grand objectif : un Québec carboneutre en 2050. »

- Benoit Charrette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

À PROPOS D'INVESTISSEMENT QUÉBEC

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un soutien technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Investissement Québec

27 avril 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :