63% des Français expriment des sentiments positifs vis-à-vis de ChatGPT, d'après la dernière étude IPSOS pour Sopra Steria

PARIS, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Au coeur d'une actualité marquée par les controverses, Sopra Steria, acteur majeur européen de la Tech, et l'institut IPSOS, ont interrogé un échantillon représentatif de la population française1 sur leurs perceptions autour de l'intelligence artificielle (IA). Si l'enquête confirme certaines interrogations, elle révèle également la curiosité, l'intérêt et les attentes que suscite cette innovation auprès d'une majorité de Français.

Les Français montrent une curiosité grandissante sur l'intelligence artificielle, loin de susciter un rejet massif

L'intelligence artificielle (IA) est une réalité de plus en plus présente dans la vie des Français, puisque 81% d'entre eux déclarent savoir ce dont il s'agit. Pourtant, ils l'appréhendent souvent de manière imprécise : un quart seulement des Français dit comprendre très bien ce qu'est l'IA. En parallèle et compte-tenu de l'attention médiatique dont il fait l'objet depuis son lancement, ChatGPT est désormais connu par la majorité des Français (67%). Cet outil de conversation automatisé utilisant l'IA est d'ailleurs loin de susciter un rejet massif puisqu'ils expriment avant tout de la curiosité (48%) et de l'intérêt (33%) pour ce dernier.

Néanmoins, le sentiment des sondés est partagé sur les bienfaits potentiels de l'IA. Si une majeure partie d'entre eux pense qu'elle est facteur de progrès et va améliorer les conditions de travail des personnes ayant des emplois consistant en des tâches répétitives (59%), ils sont aussi conscients que l'avènement de l'intelligence artificielle va transformer de nombreux métiers, tels que ceux de conseiller bancaire (49%) ou encore d'enseignant (49%).

Les entreprises européennes du numérique, acteurs essentiels dans les futures règlementations sur l'intelligence artificielle

Concernant l'IA, technologie aujourd'hui dominée par les Etats-Unis et la Chine, les Français accordent davantage leur confiance aux entreprises du numérique pour contribuer à une indépendance européenne. Ces dernières sont en effet les seules à susciter plus de confiance (45%) que de défiance (41%) sur le sujet de l'intelligence artificielle. Cette confiance se double du souhait exprimé d'une régulation plus forte. 71% des Français pensent ainsi qu'il est nécessaire de réguler davantage afin de mieux protéger les citoyens et les consommateurs. Les acteurs du numérique ont donc un rôle fondamental à jouer dans la construction d'une réglementation européenne efficace sur l'intelligence artificielle, puisqu'ils disposent à la fois des compétences d'analyse du marché et d'une excellente connaissance de ces innovations technologiques.

« L'ampleur et la vitesse de diffusion de l'IA impose une régulation pertinente pour soutenir un modèle de société et de compétitivité européen. Pour répondre à cet enjeu, deux leviers, au coeur de nos métiers, me semblent fondamentaux : la maîtrise technologique et la maîtrise des pratiques. La maîtrise technologique de l'IA implique la formation de pôles d'excellence et d'experts essentiels à notre compétitivité. Plus largement, la maîtrise des pratiques implique une démocratisation de l'accès à l'IA et une pédagogie étendue à tous pour définir, ensemble, ses perspectives et limites. C'est par cette double maîtrise que nous contribuons à réguler l'innovation et que nous sommes moteurs dans le développement d'une IA de confiance aux côtés de nos partenaires, et face à nos compétiteurs mondiaux. » souligne Mohammed Sijelmassi, Chief Technology Officer chez Sopra Steria.

[1] Enquête réalisée auprès de 1000 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus en mars 2023. Échantillon interrogé par Internet via l'Access Panel Online d'Ipsos.

