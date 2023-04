Huawei accélère la transformation des entreprises avec son programme de livraison express Fast Track pour les produits de réseau





Parce que la transformation numérique n'attend pas, le programme Fast Track 3.0 de Huawei garantit la livraison de produits de réseau sous 2 semaines, afin d'aider les petites et moyennes entreprises à formaliser leurs projets de modernisation rapidement.

PARIS, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Huawei annonce aujourd'hui enrichir son programme de livraison express Fast Track 3.0 avec 20 nouveaux produits. Sont maintenant inclus des commutateurs à débit multiple, des commutateurs gigabit à double alimentation, des commutateurs à distance, ou encore des points d'accès milieu et haut de gamme, portant à 50 le nombre total de produits de réseau concernés.

Les clients et les partenaires qui commanderont les produits couverts par le programme Fast Track 3.0 avant le 30 juin les recevront sous deux semaines. Certains produits sont même disponibles en une semaine, permettant aux partenaires d'offrir les meilleurs produits Huawei à leurs clients à des prix compétitifs.

Plus de valeur ajoutée

L'ajout de nouveaux produits enrichit les scénarios des petites et moyennes entreprises (PME), qu'elles opèrent dans les secteurs de l'éducation, de la santé, du tourisme, de la vente, de la fabrication ou qu'il s'agisse d'administrations publiques. Les produits ajoutés à l'offre en quelques mots :

CloudEngine S5731-S M-GE : commutateur d'accès multi-débit de nouvelle génération avec alimentation PoE++ de 90 W pour ports simples.

CloudEngine S5735-S-V2 : commutateur d'accès Gigabit avec triple alimentation et empilage intelligent. Il convient par exemple à l'alimentation des périphériques tels que les caméras et les points d'accès, offrant davantage de stabilité et de fiabilité.

CloudEngine S5735-L-V2 : commutateur de module à distance sans ventilateur à consommation d'énergie ultra faible, plug-and-play.

AirEngine 6761-21 : point d'accès hybride PoE Wi-Fi 6 innovant avec alimentation PoE optique/électrique et balayage RF indépendant.

AirEngine 6760R-51 : AP Wi-Fi d'extérieur haute performance avec protection IP68 et protection contre la foudre 6-kA, ainsi que MU-MIMO 8x8.

Éligible dans plus de 40 pays

Le programme Storage Fast Track 3.0 de Huawei s'applique aux partenaires et aux clients de 40 pays européens. Huawei propose des scénarios de solutions sur mesure pour différents secteurs tels que l'éducation, la santé, le gouvernement et l'administration, l'hôtellerie et les fournisseurs de services gérés.

Les détails du programme IP Fast Track ainsi que tous les produits sont disponibles ici.

Créer de la valeur ensemble

« En 2022, nous avons aidé plus de 200 partenaires et plus de 500 clients à mettre en oeuvre leurs projets dans les délais requis grâce à notre programme Fast Track. Nous sommes fiers d'être le seul fournisseur de réseaux d'entreprises connu pour offrir des délais de livraison aussi courts, sur un marché réputé pour ses délais particulièrement longs », a déclaré Todd Sun, vice-président de Huawei Europe Enterprise Business Group. « Nous nous engageons à offrir toujours plus de valeur à nos clients et partenaires, en plus d'un déploiement rapide. »

Huawei a récemment été désigné comme leader dans le Magic Quadranttm 2022 de Gartner® pour les infrastructures LAN d'entreprise filaires et sans fil.

À propos de Huawei

Fondé en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et de la communication (TIC) et d'appareils intelligents. L'entreprise emploie 207 000 personnes, et opère dans 170 pays et régions au service de plus de 3 milliards d'individus.

Nous nous sommes fixés comme mission de rendre le numérique accessible à chaque personne, foyer et organisation afin de créer un monde intelligent et entièrement connecté. Dans cet objectif, nous travaillons pour offrir une connectivité et un accès aux réseaux, partout et tout le temps. Nous fournissons une puissance de calcul, où et quand c'est nécessaire, afin de faciliter l'accès au cloud et à l'intelligence artificielle aux quatre coins du globe. Nous construisons des plates-formes numériques pour aider toutes les industries et organisations à devenir plus agiles, efficaces et dynamiques ; nous redéfinissons l'expérience utilisateur grâce à l'IA, afin qu'elle s'adapte aux besoins des utilisateurs à tout instant, qu'ils soient chez eux, en déplacement, au bureau, qu'ils s'amusent ou fassent du sport

Pour plus d'informations, visitez le site de Huawei : www.huawei.fr.

Suivez-nous sur :

https://twitter.com/HuaweiFr

http://www.youtube.com/HuaweiFrance

Contacter Huawei

Pour les demandes concernant la presse, veuillez contacter [email protected], +49 (0)1639679600

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062528/Huawei_English.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg

27 avril 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :