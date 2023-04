La nouvelle mise à jour des ressources minérales de Ioneer révèle une augmentation de 168 % de la quantité estimée de lithium à Rhyolite Ridge





Ioneer Ltd (ASX : INR, NASDAQ : IONR) a publié aujourd'hui de nouveaux résultats indiquant une augmentation de 168 % de la teneur en lithium sur son projet Rhyolite Ridge Lithium-Boron. On estime désormais que le site du Nevada contient suffisamment de carbonate de lithium (matériau essentiel pour produire des batteries de véhicules électriques), pour alimenter jusqu'à 50 millions de véhicules électriques, avec un potentiel de future expansion dans l'attente d'une prospection complémentaire.

Dans les années à venir, la demande américaine de lithium devrait exploser pour faire face à la demande prévue pour les véhicules électriques. L'estimation actualisée souligne le potentiel de Rhoylite Ridge pour renforcer la supply chain américaine et garantir une source nationale de lithium et de bore écologiquement durable. Étant donné que son usine de traitement de classe internationale sera située sur le site de Rhyolite Ridge, Ioneer pourra assurer une production plus rapide et une livraison plus efficace du lithium aux fabricants américains de batteries. Ce procédé innovant évitera le transfert du matériau dans une autre usine pour y être raffiné, ce qui permettra à Ioneer d'optimiser la puissance maximum du lithium.

« Rhyolite Ridge est une chance unique de produire une source essentielle et fiable de lithium et de bore pour la supply chain américaine des véhicules électriques. Nos exploitations, les meilleures de leur catégorie, fourniront les matériaux nationaux qui font cruellement besoin, créeront des emplois et réduiront les émissions », a déclaré James Calaway, président exécutif de Ioneer. « Nous sommes impatients de finaliser l'importante procédure d'autorisation fédérale et de nous mettre au travail ».

« La mise à jour des ressources minérales publiée aujourd'hui montre la capacité unique de Ioneer à fournir des matériaux sûrs et stratégiques aux fabricants de batteries pour véhicules électriques », a déclaré Bernard Rowe, directeur général de Ioneer. « Ces nouveaux résultats montrent comment Ioneer peut aider les États-Unis à s'approvisionner durablement en lithium et en bore tout en luttant contre le changement climatique. Ioneer est impatiente de répondre aux dernières exigences fédérales pour pouvoir commencer ses activités ».

Une fois les autorisations fédérales obtenues et la construction achevée, Rhyolite Ridge devrait quadrupler la production actuelle de produits chimiques à base de lithium aux États-Unis. Le rapport actualisé, réalisé par WSP USA Inc. (anciennement Golder Associates USA Inc.), estime désormais le gisement de ressources minérales de Rhyolite Ridge à 360 millions de tonnes, soit 3,4 millions de tonnes d'équivalent carbonate de lithium et 14,1 millions de tonnes d'équivalent acide borique. Cela représente une augmentation de 168 % du carbonate de lithium et de 18 % de l'acide borique (soit une augmentation globale de 145 % des ressources minéralisées) par rapport à la déclaration faite par Ioneer en avril 2020 sur ses ressources minérales. Le rapport repose également sur l'étude définitive de faisabilité de la société, qui devrait devenir une importante source mondiale de lithium et de bore à long terme et à faible coût.

Le Loan Program Office du ministère de l'Énergie a précédemment estimé que Rhyolite Ridge pourrait réduire la consommation annuelle de gaz domestique de près de 145 millions de gallons et empêcher le rejet de 1,29 million de tonnes de dioxyde de carbone chaque année par les voitures à essence. Les estimations du ministères de l'Énergie s'appuyaient sur les résultats d'avril 2020, et une révision de ces estimations devraient conduire à la hausse ces avantages environnementaux.

L'estimation des ressources publiée aujourd'hui renforce le plan minier autorisé par le Bureau of Land Management (BLM), qui évite toute destruction des plants de sarrasin de Tiehm, une plante classée comme espèce menacée par le United States Fish and Wildlife Service. Ioneer a également procédé à des refontes afin d'inclure des mesures visant à minimiser et atténuer les impacts indirects potentiels dans les zones d'habitat critique désignées. Avant que la plante ne soit officiellement protégée par le gouvernement fédéral, Ioneer a versé plus d'un million de dollars pour assurer sa bonne croissance à long terme et a prévu un budget supplémentaire d'un million de dollars par an pour la protection de l'espèce.

Le plan d'exploitation minière du projet, soumis au BLM en juillet 2022, fait actuellement l'objet d'un examen de la NEPA.

Pour lire l'intégralité du rapport, veuillez cliquer ici.

