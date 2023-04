Le géant français des soins de la peau EviDenS de Beauté anime une grande cérémonie de marque à Changsha pour célébrer ses performances en Chine





CHANGSHA, Chine, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- EviDenS de Beauté, une marque française de soins de la peau de luxe, a organisé une grande cérémonie de marque à Changsha, en Chine, le 18 avril, pour présenter son image de marque et ses réalisations sur le marché chinois. La cérémonie, soutenue par son partenaire S'Young International, visait à présenter l'engagement de la marque dans le développement de produits anti-âge pour les peaux sensibles et son expansion ambitieuse en Chine.

Changsha est l'une des nouvelles villes de niveau 1 représentatives en Chine, représentant une part élevée de la population urbaine des nouvelles villes de niveau 1 et de niveau 2 (500 millions), tandis que les villes de niveau 1 comme Beijing et Shanghai ne représentent que 5 % de la population de 1,4 milliard. Changsha, qui a également été reconnue comme l'une des nouvelles villes chinoises célèbres sur Internet, était l'endroit idéal pour accueillir la grande cérémonie de marque d'EviDenS de Beauté. En effet, elle représente une nouvelle population de consommateurs avec des caractéristiques distinctes et des exigences variées en matière de beauté, en particulier la Gen Z. Par ailleurs, EviDenS de Beauté est en mesure de créer un lien avec davantage de groupes de consommateurs présentant des besoins en matière de soins de la peau anti-âge en Chine.

La cérémonie, qui a rassemblé plus de 300 invités, a débuté par la représentation d'une belle histoire d'amour empreinte de romantisme décrivant le parcours original qui a mené de simples connaissances à former un couple en France et au Japon, où la marque a vu le jour il y a 15 ans. Le fondateur Charles-Edouard Barthes a ensuite prononcé un discours d'ouverture, partageant la mission de la marque, l'histoire de son développement et l'engagement de l'équipe pour des produits de haute qualité.

La marque EviDenS de Beauté est née par amour pour la peau ultra-sensible de l'épouse japonaise du fondateur. M. Barthes a parcouru le Japon à la recherche de biologistes talentueux et a réussi à créer des formules douces et efficaces pour les peaux sensibles. Il a ensuite fondé EviDenS de Beauté avec une touche d'art de vivre à la française.

Masaaki Ishibashi, chercheur en biotechnologie de la marque, a prononcé un discours soulignant les efforts de la marque pour fournir des produits de qualité. EviDenS de Beauté, qui compte plus de 1,98 million de consommateurs dans le monde, a également présenté les produits « EviDenS de Beauté SAHO » et « She's EviDenS » afin de recueillir les commentaires des consommateurs.

De son côté, Jessie Giraud, PDG d'EviDenS de Beauté, a présenté sur scène le « Plan global EviDenS de Beauté » pour les trois prochaines années, s'engageant à poursuivre son partenariat avec S'Young International pour atteindre de nouveaux sommets sur le marché chinois.

Plus précisément, en ce qui concerne le marché chinois, la marque se concentre principalement sur les consommatrices haut de gamme. Selon les estimations, le marché chinois des peaux sensibles représente 8 milliards de dollars américains et augmente progressivement. Dans cette optique, EviDenS de Beauté a investi massivement dans les actifs de la marque et dans la communication afin d'améliorer son profil de luxe, avec un positionnement différencié en tant que marque de soins anti-âge spécialement formulée pour les peaux sensibles.

Afin de mieux promouvoir ses produits, EviDenS de Beauté a axé sa stratégie de marketing sur la compréhension précise de l'état d'esprit et des exigences de son public cible. La marque s'adresse aux élites urbaines qui accordent de l'importance à la qualité de vie et au goût, et qui ont des préférences esthétiques uniques. Grâce à cette approche, la marque s'est concentrée sur la promotion précise de certains produits, ce qui lui a permis de dépasser ses objectifs de vente en Chine.

EviDenS de Beauté a notamment maintenu un taux de croissance de 600 % en 2022 sur Douyin (le TikTtok chinois), la plateforme de vidéos courtes et de streaming en direct la plus populaire. Son masque haut de gamme a été classé numéro 1 en termes de volume de ventes parmi les clients qui dépensent des sommes importantes. Le taux de rachat de la marque dépasse les 40 %, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur.

En outre, EviDenS de Beauté a adopté une stratégie de marketing globale pour stimuler sa pénétration du marché haut de gamme. Pour sa campagne en ligne, la marque a renforcé sa notoriété grâce à sa présence sur les principales plates-formes de commerce électronique et a déployé un fort marketing sur les réseaux sociaux afin d'établir une image de marque plus dynamique. EviDenS de Beauté a également invité des influenceurs chinois, tels que Teacher Xu et Li Jiaqi, à évaluer les produits et services de la marque.

Pour sa promotion hors ligne, EviDenS de Beauté a renforcé sa présence par le biais de canaux hors ligne haut de gamme tels que Rosewood, SKP SELECT, WANGFUJING, Joyce Beauty et des canaux de niche tels que Little B.

Pour améliorer l'expérience des consommateurs, EviDenS de Beauté a lancé une série de services d'adhésion, notamment des conseils personnalisés en matière de soins de la peau, des spas VIP et des afternoon tea personnalisés, à l'intention de ses plus d'un million de membres haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2062368/Charles_Edouard_Barthes_founder_EviDenS_de_Beaut__introducing_brand_Ceremony.jpg

26 avril 2023 à 23:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :