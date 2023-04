CHAMPION IRON ANNONCE SON VOLUME DE PRODUCTION POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'EXERCICE FINANCIER 2023





Production trimestrielle record de 3,1 Mtmh et production annuelle de 11,2 Mtmh, ce qui représente une augmentation de 41 % d'une année à l'autre

L'augmentation de la cadence de production vers la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom en voie d'être terminée

MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - (SYDNEY, le 27 avril 2023) - Champion Iron Limited (TSX : CIA) (ASX : CIA) (OTCQX : CIAFF) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer ses résultats de production et ses charges d'exploitation minière pour le quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2023. Les résultats financiers audités et les résultats opérationnels détaillés seront publiés avant la tenue par la Société d'une conférence téléphonique et d'une webdiffusion le 31 mai 2023.

Détails relatifs à la conférence téléphonique

Champion tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion le 31 mai 2023 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 22 h 30 (heure de Sydney) pour discuter des résultats du quatrième trimestre financier terminé le 31 mars 2023. Les détails relatifs à la conférence téléphonique sont fournis à la fin du présent communiqué de presse.

Le chef de la direction de Champion, M. David Cataford, a déclaré : « L'engagement soutenu de notre personnel nous a permis d'augmenter considérablement notre production annuelle, de 41 % d'une année à l'autre, alors que nous procédons à l'augmentation de la cadence de production du projet d'expansion de la phase II du Lac Bloom. Nous sommes fiers d'annoncer que l'infrastructure complétée de la phase II a permis à notre site de produire à sa capacité nominale élargie pendant plusieurs jours d'exploitation durant le trimestre. De plus, en lien avec notre objectif de participer à la transition accélérée de l'industrie sidérurgique vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous faisons avancer notre projet récemment annoncé de matériel de qualité réduction directe pour bouletage (« RDPB »), notamment avec l'approbation du conseil d'administration (le « conseil ») d'accroître le budget initial afin de maintenir l'échéancier du projet. En tirant profit de nos ressources de haute pureté, le projet RDPB fera de Champion un chef de file mondial avec un produit recherché par l'industrie de l'acier pour réduire ses émissions. »

1. Faits saillants

Développement durable et santé et sécurité

Aucune blessure sérieuse ni aucun enjeu environnemental majeur n'a été signalé durant la période;

Accueil des participants de l'Expédition des Premières Nations 2023 aux installations du Lac Bloom dans le cadre de leur expédition de 4?500 km en motoneige servant à porter un message de réconciliation, de guérison et d'espoir; et

L'usine de la phase II du Lac Bloom a été officiellement nommée « Tshinanu », ce qui signifie « nous autres, ensemble » en langue innue, en reconnaissance du partenariat de la Société avec les Premières Nations depuis le redémarrage des opérations minières au Lac Bloom et de la vision partagée d'un avenir collaboratif.

Opérations et résultats financiers

Production trimestrielle record de 3,1 Mtmh de concentré à haute teneur (66,1 % Fe) pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, ce qui représente une hausse de 65 % comparativement aux 1,9 Mtmh produites à la même période en 2022, attribuable à la forte performance du concentrateur de la phase II récemment mis en service. Production annuelle de 11,2 Mtmh de concentré à haute teneur (66,1 % Fe), en hausse comparativement aux 7,9 Mtmh produites l'an dernier;

Ventes trimestrielles records de 3,1 Mtms de concentré de minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à 1,9 Mtms à la même période en 2022, en hausse de 64 %, et ventes records de 10,6 Mtms pour l'exercice financier 2023, en hausse comparativement aux 7,7 Mtms vendues l'an dernier;

Bien que les installations de la Société aient atteint leur capacité nominale de conception pendant plusieurs jours d'exploitation durant la période, les résultats opérationnels trimestriels ont été limités par des retards divulgués antérieurement dans la livraison et la mise en service d'équipement minier et de locomotives desservant la capacité ferroviaire de tierces parties à Sept-Îles, ce qui a limité la capacité d'extraction minière et de transport. Les résultats opérationnels trimestriels reflètent aussi un arrêt planifié pour l'entretien d'un des deux concasseurs de la Société qui s'est avéré plus long que prévu, et par une panne de courant de quatre jours qui a affecté les infrastructures tierces aux installations portuaires de Sept-Îles. Avec la récente livraison et l'assemblage des équipements miniers, les progrès réalisés dans le cadre des programmes de travaux visant les infrastructures tierces ainsi que la livraison de locomotives anticipée sous peu, la visibilité d'atteindre à court terme la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom s'est nettement améliorée;

Le coût comptant C1 1 de 79,0 $/tms (58,4 $ US/tms) pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à 60,0 $/tms (47,4 $ US/tms) à la même période en 2022, a été affecté défavorablement par les coûts fixes engagés pour soutenir les infrastructures requises afin d'accommoder la production plus élevée anticipée avant l'atteinte de la capacité nominale. La Société s'attend à ce que ces coûts diminuent et se normalisent à mesure que la production grimpera graduellement jusqu'à la capacité nominale de production accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom. Le coût comptant 1 du trimestre terminé le 31 mars 2023 a aussi été affecté par les pressions inflationnistes sur les prix du carburant, des explosifs et des dépenses générales et administratives liées au site, les coûts d'entretien plus élevés et le recours accru à des entrepreneurs au site en raison des retards de livraison des équipements miniers; et

de 79,0 $/tms (58,4 $ US/tms) pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à 60,0 $/tms (47,4 $ US/tms) à la même période en 2022, a été affecté défavorablement par les coûts fixes engagés pour soutenir les infrastructures requises afin d'accommoder la production plus élevée anticipée avant l'atteinte de la capacité nominale. La Société s'attend à ce que ces coûts diminuent et se normalisent à mesure que la production grimpera graduellement jusqu'à la capacité nominale de production accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom. Le coût comptant du trimestre terminé le 31 mars 2023 a aussi été affecté par les pressions inflationnistes sur les prix du carburant, des explosifs et des dépenses générales et administratives liées au site, les coûts d'entretien plus élevés et le recours accru à des entrepreneurs au site en raison des retards de livraison des équipements miniers; et Liquidités disponibles2 robustes de 673,7 M$ au 31 mars 2023, incluant 327,1 M$ en trésorerie, équivalents de trésorerie et investissements à court terme, comparativement à des liquidités disponibles de 476,0 M$ au 31 décembre 2022.

État d'avancement du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage (« projet RDPB » ou le « projet »)

En lien avec l'annonce récente des résultats positifs de l'étude de faisabilité du projet RDPB, le conseil a approuvé une augmentation de 52 M$ du budget initial de 10 M$ annoncé le 26 janvier 2023, afin de maintenir la période de construction du projet estimée à 30 mois; et

Le projet progresse dans les délais prévus avec l'avancement tel que planifié des travaux d'ingénierie détaillée.

2. État d'avancement du projet de matériel de qualité réduction directe pour bouletage

Le 26 janvier 2023 (heure de Montréal), la Société a annoncé les conclusions de l'étude de faisabilité portant sur le projet RDPB, menée en partenariat avec BBA inc., évaluant l'équipement et les infrastructures requises pour convertir l'usine de la phase II du Lac Bloom afin de produire environ 7,5 Mtpa de minerai de fer de qualité RDPB à 69 % Fe avec une teneur combinée en silice et alumine de moins de 1,2 %.

Le projet a pour but de s'inscrire dans la tendance de l'industrie sidérurgique vers une réduction de ses émissions et ses impacts associés sur la chaîne d'approvisionnement de matières premières. Ainsi, la production d'un produit de qualité RDPB améliorerait la capacité de la Société à contribuer davantage à la chaîne d'approvisionnement verte de l'acier en desservant une clientèle additionnelle axée sur le procédé sidérurgique ayant recours au fer préréduit (Direct Reduced Iron ou « DRI ») et au four à arc électrique (« FAE »). Ce procédé réduit pratiquement de moitié les émissions générées par la fabrication de l'acier comparativement au procédé traditionnel par haut fourneau (« HF ») et convertisseur à oxygène (« CO »). En produisant le matériel de qualité RDPB requis pour le procédé sidérurgique faisant appel au DRI-FAE, la Société pourra contribuer à réduire la consommation de charbon utilisé dans le cadre des procédés sidérurgiques conventionnels par HF-CO, en vue de réduire grandement les émissions mondiales. Grâce à ses ressources de haute pureté, la Société bénéficie d'une rare occasion de produire l'un des produits RDPB de la plus haute qualité disponible sur le marché maritime, qui devrait donc, de l'avis de Champion, attirer une prime substantielle par rapport au concentré de minerai de fer à haute teneur actuel à 66,2 % Fe de la Société.

L'étude de faisabilité proposait une période de construction de 30 mois moyennant des dépenses en immobilisations estimées à 470,7 M$, incluant l'ajout d'infrastructures énergétiques et portuaires, engendrant une valeur actualisée nette (« VAN ») de 738,2 M$ et un taux de rendement interne (« TRI ») de 24,0 % après impôt. Afin de maintenir l'échéancier envisagé pour la construction du projet et mener à terme le projet d'ici au deuxième semestre de l'année civile 2025, le conseil a augmenté le budget initial de 10 M$ approuvé le 26 janvier 2023 de 52 M$ afin de commander les articles à long délai de livraison. La Société s'attend à financer le projet en utilisant les liquidités existantes, incluant les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation, ainsi que d'autres sources de financement non dilutives.

Durant le trimestre terminé le 31 mars 2023, les travaux d'ingénierie détaillée ont progressé tel que planifié.

De plus amples détails sur le projet, incluant les principales hypothèses et les dépenses en immobilisations, sont disponibles dans le communiqué de presse de la Société daté du 26 janvier 2023, disponible parmi les documents déposés par la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com.

La Société n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui aurait une incidence importante sur les renseignements inclus dans l'étude de faisabilité du projet RDPB et confirme que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques qui sous-tendent les estimations dans l'étude de faisabilité du projet RDPB s'appliquent toujours et n'ont pas subi de changements substantiels.

3. Activités d'exploitation à la mine du Lac Bloom





Trois mois terminés

Exercice terminé



le 31 mars

le 31 mars



2023 2022 Variance

2023 2022 Variance

















Données d'exploitation















Stérile extrait et transporté (tmh)

5?023?900 5?071?700 (1 %)

19?574?300 20?512?500 (5 %) Minerai extrait et transporté (tmh)

9?193?800 5?388?200 71 %

32?442?000 22?263?200 46 % Matériel extrait et transporté (tmh)

14?217?700 10?459?900 36 %

52?016?300 42?775?700 22 %

















Ratio de découverture

0,55 0,94 (41 %)

0,60 0,92 (35 %)

















Minerai broyé (tmh)

9?054?600 4?904?100 85 %

31?682?900 20?972?100 51 % Teneur d'alimentation (% Fe)

28,4 30,3 (6 %)

29,2 29,9 (2 %) Récupération du Fe (%)

78,6 82,7 (5 %)

79,3 83,2 (5 %) Teneur du produit (% Fe)

66,1 66,2 -- %

66,1 66,2 -- % Concentré de minerai de fer produit (tmh)

3?084?200 1?869?000 65 %

11?186?600 7?907?300 41 % Concentré de minerai de fer vendu (tms)

3?092?900 1?889?900 64 %

10?594?400 7?650?600 38 %



Production commerciale de la phase II

Au cours du premier trimestre de l'exercice financier 2023, la Société a mis en service avec succès sa deuxième usine de traitement de minerai et les premiers lots de concentré produit à cette usine ont été expédiés en mai 2022. Au deuxième trimestre de l'exercice financier 2023, les derniers programmes de travaux majeurs sur le site en lien avec les infrastructures de la phase II ont été finalisés, permettant aux deux concasseurs de la Société d'alimenter les deux usines de traitement et de réduire les goulots d'étranglement durant les périodes d'entretien. Grâce aux programmes de travaux majeurs sur le site qui ont été complétés plus rapidement que prévu à l'échéancier, la phase II a atteint la production commerciale en décembre 2022 et la Société a continué de procéder à des améliorations afin de stabiliser et d'optimiser les opérations.

La phase II a été en mesure d'atteindre la capacité nominale de conception pendant plusieurs jours d'exploitation depuis l'atteinte de la production commerciale, toutefois la production durant le quatrième trimestre de l'exercice financier 2023 a été limitée par l'arrêt, plus long que prévu, pour l'entretien du concasseur nouvellement mis en service par la Société en raison de problèmes liés aux conditions hivernales, ainsi que par des retards divulgués antérieurement dans la livraison et la mise en service d'équipement minier, qui ont limité la capacité minière. Ces contraintes temporaires affectant la capacité d'extraction minière et de concassage ont engendré des inefficacités dans différents secteurs et ont restreint la cadence de production durant le trimestre. Grâce à la récente livraison et l'assemblage de l'équipement minier et aux travaux actuels visant à accroître le débit de traitement et le taux de récupération, la voie vers l'atteinte, à brève échéance, de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom s'est nettement améliorée.

Les programmes de travaux hors du site, incluant les infrastructures tierces, ont continué de progresser durant le trimestre, plaçant la Société en meilleure posture pour tirer profit de l'augmentation graduelle de la cadence de production attendue à court terme. Durant le trimestre terminé le 31 mars 2023, des contraintes en aval, notamment des retards de livraison de locomotives et une panne de courant de quatre jours au port, ont eu un impact négatif sur les résultats opérationnels de la Société.

Bien que la Société ait connu un écart temporaire au niveau des capacités en amont et en aval, comparativement aux infrastructures complétées au Lac Bloom, la direction est confiante qu'un état d'équilibre stable et opérationnel pourra être atteint à brève échéance. Le Lac Bloom vit présentement une période de synchronisation de ses installations, qui constitue une étape importante vers l'augmentation de sa capacité opérationnelle.

Rendement opérationnel

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, 14,2 millions de tonnes de matériel ont été extraites et transportées, comparativement à 10,5 millions de tonnes à la même période en 2022, pour une progression de 36 %. L'augmentation du matériel extrait et transporté a été rendue possible grâce à l'utilisation d'équipements additionnels. Le tonnage extrait et transporté au cours du trimestre courant était toutefois plus bas qu'anticipé dans le calendrier initial de l'augmentation de la cadence de production de la phase II, en raison des retards divulgués antérieurement dans la livraison des équipements miniers requis. Grâce à la récente livraison et l'assemblage de l'équipement requis pour accroître la capacité d'extraction minière vers la capacité nominale attendue de la phase II, la direction est confiante que ses opérations pourront livrer une performance plus solide au cours des mois à venir.

Le ratio de découverture pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 a varié en raison du nombre limité de foreuses et de camions de transport disponibles en raison de retards de livraison. Afin d'optimiser les opérations des usines en lien avec la nécessité transitoire d'augmenter graduellement l'alimentation des usines durant l'augmentation de la cadence de production de la phase II, la Société a choisi de réduire la quantité de stériles extraits. La Société entend rattraper graduellement le retard accumulé au niveau des stériles lors de périodes futures, lorsque les nouveaux équipements miniers seront disponibles.

Les usines ont traité 9,1 millions de tonnes de minerai durant le trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à 4,9 millions de tonnes à la même période l'année précédente. Les contraintes affectant la capacité d'extraction minière découlant des retards de livraison d'équipement divulgués antérieurement ont affecté à la baisse le tonnage traité durant le trimestre. La performance des usines durant le trimestre terminé le 31 mars 2023 a aussi été limitée par un arrêt plus long que prévu pour l'entretien de l'un des deux concasseurs de la Société.

La teneur d'alimentation du minerai de fer pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 s'est établie à 28,4 %, comparativement à 30,3 % à la même période en 2022. La variation de la teneur d'alimentation est attribuable à la présence d'un mélange de minerais à plus basse teneur en provenance de différentes fosses, ce qui avait été anticipé et reste donc conforme au plan d'exploitation minière et à la teneur d'alimentation moyenne prévue sur la durée de vie de la mine.

Le taux de récupération moyen du Fe de la Société, à 78,6 % pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, a été affecté à la baisse par les récupérations inférieures du concentrateur de la phase II, ce qui avait été anticipé à ce stade-ci de la mise en service de la phase II. La Société reste confiante en sa capacité à atteindre, à brève échéance, le taux de récupération du fer moyen ciblé sur la durée de vie de la mine, soit 82,4 % au Lac Bloom, tel que décrit dans l'étude de faisabilité de la phase II.

Le Lac Bloom a établi un nouveau record de production de 3,1 Mtmh de concentré de minerai de fer à haute teneur pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, en hausse de 65 % comparativement aux 1,9 Mtmh produites à la même période en 2022, reflétant l'impact positif de la mise en service de l'usine de la phase II. La direction s'attend à bénéficier des programmes d'optimisation et des livraisons d'équipement, qui devraient se solder par une production combinée améliorée pour les usines du Lac Bloom à brève échéance.

4. Charges d'exploitation minière

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2023, le coût comptant C11 par tonne a totalisé 79,0 $/tms, comparativement à 60,0 $/tms à la même période en 2022.

Le coût comptant C11 par tms vendue pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 a été affecté défavorablement par les coûts fixes engagés pour soutenir les infrastructures requises afin d'accommoder la production plus élevée anticipée en amont de l'atteinte de la capacité nominale. La Société s'attend à ce que ces coûts diminuent et se normalisent à mesure que la production grimpera graduellement jusqu'à la capacité nominale de production accrue de 15 Mtpa au Lac Bloom. Le coût comptant1 du trimestre a aussi été affecté par le recours plus important que prévu à des entrepreneurs à la mine en raison des retards de livraison des équipements miniers requis tel que divulgué antérieurement. Le coût comptant C11 du trimestre terminé le 31 mars 2023, comparativement à la même période l'année précédente, a aussi été affecté par la hausse du coût du carburant et des explosifs utilisés dans le cadre des activités minières de la Société, les coûts de transport associés au navettage des travailleurs et les pressions inflationnistes subies à l'échelle mondiale qui ont aussi affecté les entrepreneurs, les opérations ferroviaires et portuaires et les services alimentaires. De plus, l'arrêt plus long que prévu pour l'entretien d'un des concasseurs et les cycles de transport plus longs associés au plan d'exploitation minière actuel ont aussi contribué au coût comptant1 plus élevé pour le trimestre terminé le 31 mars 2023. Malgré les facteurs qui ont contribué à augmenter le coût comptant1 par tms vendue au cours de la période, les avantages économiques du projet d'expansion de la phase II devraient continuer de se faire sentir de plus en plus avec l'augmentation graduelle du débit de traitement et l'atteinte de la capacité nominale révisée prévue de 15 Mtpa.

Le ratio de découverture sur la durée de vie de la mine utilisé pour la capitalisation des coûts a été révisé à la hausse en décembre 2021, en parallèle au lancement des opérations de la phase II. Le ratio de découverture de 0,55 enregistré durant le trimestre terminé le 31 mars 2023 était inférieur au ratio de découverture sur la durée de vie de la mine utilisé pour la capitalisation des coûts, de telle sorte qu'aucun coût d'extraction minière n'a été capitalisé durant la période. Le ratio de découverture de 0,94 enregistré l'année précédente était nettement plus élevé, ce qui avait eu un impact positif sur le coût comptant1 de la période comparative puisqu'il s'était soldé par la capitalisation des coûts d'extraction minière.

5. Activités d'exploration

Il n'y a eu aucun changement substantiel au niveau des activités d'exploration pour le trimestre terminé le 31 mars 2023. De plus amples détails sur les projets d'exploration et des cartes sont disponibles pour consultation sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com à la section Opérations & Projets.

6. Informations relatives à la conférence téléphonique et à sa webdiffusion

Une webdiffusion et une conférence téléphonique au cours desquelles les résultats ci-dessus seront abordés plus en détail auront lieu le 31 mai 2023 à 8 h 30 (heure de Montréal) / 22 h 30 (heure de Sydney). Les auditeurs pourront suivre une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique à partir de la section Investisseurs du site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations ou en composant sans frais le +1-888-390-0546 en Amérique du Nord ou le +1-800-076-068 en Australie.

La webdiffusion sera archivée en ligne à des fins de consultation et sera disponible sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com/investisseurs/evenements-presentations. Une rediffusion téléphonique sera également disponible dans la semaine suivant la conférence téléphonique, en composant le +1-888-390-0541 en Amérique du Nord ou le +1-416-764-8677 outremer, puis en composant le code d'accès 882582 #.

À propos de Champion Iron Limited

Champion, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, Québec. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert avec deux concentrateurs qui s'alimentent principalement en énergie hydroélectrique renouvelable. Les deux concentrateurs ont une capacité nominale combinée de 15 Mtpa et produisent du concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec de faibles teneurs en contaminants et ont prouvé leur capacité à produire un concentré de qualité supérieure destiné à la réduction directe (67,5 % Fe). Les produits de minerai de fer à haute teneur et à faible contamination du Lac Bloom ont su se mériter une prime par rapport au prix de référence Platts IODEX pour le minerai de fer à 62 % Fe. La Société expédie son concentré de minerai de fer du Lac Bloom par rail jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, Québec, et l'a vendu à ses clients partout dans le monde, incluant en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada. En plus du Lac Bloom, Champion possède également un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans la Fosse du Labrador, incluant le projet de minerai de fer Kamistiatusset situé à quelques kilomètres au sud-est du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer de Consolidated Fire Lake North situé à environ 40 km au sud du Lac Bloom.

Mise en garde à propos des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information et des énoncés qui peuvent constituer de l'« information prospective » aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de termes comme « planifie », « s'attend à », « budgète », « est prévu », « estime », « continue », « prévoit », « projette », « prédit », « a l'intention de », « anticipe », « vise », « cible » ou « est d'avis », ou toute variation de ces termes, y compris leurs négatifs, ou des énoncés à l'effet que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent », « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Les énoncés prospectifs comportent des risques inhérents, des incertitudes et d'autres facteurs qui ne peuvent être prédits ni contrôlés par la Société.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS SPÉCIFIQUES

Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements futurs, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres choses, les attentes de la direction concernant : (i) le projet d'expansion de la phase II de la Société, l'atteinte anticipée de la capacité nominale, des débits de traitement, des taux de récupération, des retombées économiques et autres, son impact sur la capacité nominale, son état d'avancement et les coûts associés; (ii) le projet de valoriser le concentré de minerai de fer du Lac Bloom à une teneur plus élevée en fer avec une plus faible concentration de contaminants et de convertir près de la moitié de la capacité nominale accrue de 15 Mtpa du Lac Bloom afin de produire commercialement un produit de qualité RDPB à 69 % Fe, l'échéancier de réalisation anticipé, les données économiques, les dépenses en immobilisations, le budget et le financement, les paramètres de production, les paramètres techniques, les efficiences, et les avantages économiques et autres; (iii) le virage amorcé au niveau des méthodes de production de l'industrie sidérurgique vers une réduction des émissions et des méthodes de production de l'acier écologiques et la participation de la Société à ces efforts, sa contribution aux résultats et son positionnement en lien avec ces éléments, incluant la transition de l'offre de produits de la Société ainsi que les avantages attendus de celle-ci; (iv) la collaboration entre les Premières Nations et Champion; (v) le rattrapage du retard accumulé au niveau des stériles; (vi) les programmes de travaux d'optimisation et les résultats attendus; (vii) les résultats opérationnels et financiers de la Société en général; et (viii) la croissance et les opportunités de la Société en général.

RISQUES

Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : (i) les résultats des études de faisabilité; (ii) les changements aux hypothèses utilisées dans le cadre des études de faisabilité; (iii) les délais dans les projets; (iv) le moment et l'incertitude du passage de l'industrie sidérurgique au vert et aux FAE; (v) la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; (vi) les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; (vii) les prix futurs du minerai de fer; (viii) les futurs coûts de transport; (ix) des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer comme prévu; * des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; et (xi) les effets de catastrophes et de crises de santé publique, incluant l'impact de la COVID-19 sur l'économie mondiale, le marché du minerai de fer et les opérations de Champion; ainsi que les facteurs traités dans la section sur les facteurs de risque du rapport annuel 2022 de la Société et de la notice annuelle pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022 de la Société, disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, auprès de l'ASX à l'adresse www.asx.com.au et sur le site Web de la Société à l'adresse www.championiron.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective.

MISES À JOUR ULTÉRIEURES

Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes ou à toute autre date spécifiée dans les énoncés prospectifs et est fondée sur les avis et les estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige. Si la Société publie une mise à jour de l'un ou de plusieurs des énoncés prospectifs, l'on ne doit pas supposer que d'autres mises à jour suivront à propos de ces énoncés prospectifs ou d'autres énoncés prospectifs. Champion met en garde le lecteur à l'effet que la liste de risques et d'incertitudes ci-dessus n'est pas exhaustive. Les lecteurs devraient considérer les facteurs ci-dessus avec attention, ainsi que les incertitudes qu'ils représentent et les risques qu'ils comportent.

Abréviations

Sauf indication contraire, tous les montants en dollars indiqués dans les présentes sont libellés en dollars canadiens. Les abréviations suivantes sont utilisées tout au long de ce communiqué de presse : $ US (dollar américain), $ C (dollar canadien), Fe (minerai de fer), tmh (tonne métrique humide), tms (tonne métrique sèche), Mtpa (million de tonnes par an), M (million), km (kilomètre), Lac Bloom ou mine du Lac Bloom (complexe minier du Lac Bloom), et phase II (projet de la phase II d'expansion). L'utilisation de « Champion » ou de la « Société » fait référence à Champion Iron Limited et/ou à l'une ou plusieurs ou toutes ses filiales, selon le cas. « IFRS » fait référence aux Normes internationales d'information financière.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Pour plus de renseignements sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.championiron.com.

La diffusion du présent document a été autorisée par David Cataford, chef de la direction de Champion Iron Limited.

Des copies des états financiers consolidés audités de la Société et du rapport de gestion connexe pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 seront disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR (www.sedar.com), auprès de l'ASX (www.asx.com.au) et sur le site Web de la Société (www.championiron.com) le 31 mai 2023.

______________________________ 1 Le coût comptant C1 est un ratio financier non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition officielle en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Le coût comptant C1 est défini comme étant le coût des ventes avant les coûts marginaux liés à la COVID-19 et les frais de démarrage de la phase II du Lac Bloom, divisé par la quantité de concentré de minerai de fer vendu en tms. Ce paramètre est un outil important qui permet de suivre notre performance en termes de coûts d'exploitation. Le coût comptant C1 pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 est non audité. 2 Les liquidités disponibles sont une mesure de performance financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition officielle en vertu des IFRS et qui pourrait ne pas être comparable à des mesures financières similaires présentées par d'autres émetteurs. Les liquidités disponibles incluent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les investissements à court terme et les montants disponibles mais inutilisés sur les facilités de crédit. La Société utilise les liquidités disponibles pour mesurer ses liquidités lui permettant de répondre aux exigences des prêteurs, financer ses dépenses en immobilisations et soutenir les opérations. Les liquidités disponibles pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 sont non auditées.

