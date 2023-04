La nouvelle carte électorale fédérale du Manitoba





WINNIPEG, MB, le 26 avril 2023 /CNW/ - La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Manitoba a terminé le redécoupage de la carte électorale fédérale de la province.

Cette commission indépendante, constituée en novembre 2021, était chargée de délimiter toutes les circonscriptions de manière à ce qu'elles contiennent approximativement le même nombre de personnes, tout en prenant en considération les communautés d'intérêts ou la spécificité d'une circonscription, son évolution historique et la superficie des circonscriptions dans les régions peu peuplées de la province. La Commission a également proposé des noms pour chaque circonscription, comme le prévoit la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R.C. 1985 ch. E-3.

Après avoir consulté le grand public et pris une décision concernant les oppositions des députés, la Commission a soumis son rapport définitif au directeur général des élections pour transmission au président de la Chambre. Ce rapport a été déposé à la Chambre des communes aujourd'hui.

« La Commission tient à remercier tous les Manitobains qui ont contribué à cet important exercice démocratique que représente la détermination de limites équitables et raisonnables pour les 14 circonscriptions du Manitoba. L'information et les avis communiqués par le public, sous forme d'observations écrites et d'exposés oraux, ont grandement enrichi notre connaissance des liens géographiques, économiques, communautaires, sociaux et culturels de la province. Cette contribution cruciale a permis de créer ce qui sera notre nouvelle carte électorale fédérale, et nous exprimons à nouveau notre gratitude à tous les participants pour le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à cet exercice », a déclaré l'honorable juge Diana M. Cameron, présidente de la Commission.

Le directeur général des élections préparera, à partir de ce rapport, un décret de représentation qui devrait devenir officiel en septembre 2023. La nouvelle carte électorale sera utilisée à la première élection générale déclenchée au moins sept mois après cette date.

Pour en savoir plus sur le processus de redécoupage ou pour consulter le rapport définitif, visitez redecoupage2022.ca.

