AVIS AUX MÉDIAS - LA BOUTIQUE ZELLERS OUVRE AU MAGASIN LA BAIE D'HUDSON DE LA PLACE ROSEMÈRE





OCCASION DE TOURNAGE LORS DE L'OUVERTURE OFFICIELLE

TORONTO, le 26 avril 2023 /CNW/ -

DERNIÈRES NOUVELLES : Nous ouvrons une autre boutique! La boutique Zellers du magasin La Baie d'Hudson de la

Place Rosemère ouvre enfin ses portes le 27 avril 2023. Elle est la 25e boutique à ouvrir

au Canada.



Nous ne disons pas que nous avons gardé le meilleur pour la fin, mais tout vient à point à qui

sait attendre, et nous savons que notre clientèle est impatiente de commencer la fête. Un DJ

mettra de l'ambiance pour les lève-tôt et les adeptes inconditionnels qui feront la file avant

l'ouverture des portes, et des cadeaux seront distribués peu après 8 heures.



DÉBUT : 8 h : Animation par un DJ et remise de cadeaux

10 h : Ouverture du magasin



OÙ : Place Rosemère

La Baie d'Hudson, 401, boul. Labelle, Rosemère (Québec) J7A 3T2

La boutique Zellers est située au 2e étage du magasin La Baie d'Hudson. On peut y accéder

par l'entrée du centre commercial.





À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le coeur des gens d'ici. Dorénavant, grâce à un tout nouveau site Web, zellers.ca , et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

SOURCE La Baie

26 avril 2023 à 16:53

