Taiga commence la livraison de ses véhicules hors route primés 100 % électriques en Colombie-Britannique

VANCOUVER, BC, le 26 avril 2023 /CNW/ - La Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), un fabricant chef de file de véhicules électriques hors route, est ravie de proposer sa motomarine électrique OrcaMC Carbon et sa motoneige électrique NomadMC au marché de la Colombie-Britannique. Soucieuse de l'environnement, cette province côtière possède de nombreuses voies navigables pour les amateurs de sports nautiques ainsi que les Rocheuses pour les amateurs de neige, ce qui fait de ce territoire une destination de choix pour Taiga.

« Les clients qui choisissent les véhicules électriques tout-terrain font de ce fait une déclaration puissante en faveur de la conservation, et les véhicules zéro émission de Taiga peuvent contribuer de manière significative à la préservation des magnifiques espaces naturels de la Colombie-Britannique », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction et cofondateur de Taiga. « L'arrivée de nos véhicules hors route électriques révolutionnaires dans cette province marque un pas de géant dans notre stratégie d'électrification du segment hors route d'un océan à l'autre. »

Avec un accès facile à l'océan Pacifique et à de nombreux lacs, la Colombie-Britannique est l'endroit idéal pour les amateurs de sports nautiques qui souhaitent profiter de l'expérience excitante de la motomarine Orca Carbon. De plus, la motoneige Nomad est le véhicule de travail hors route idéal pour des opérations en montagne et pour accéder aux terrains plus éloignés des imposantes Rocheuses.

Taiga est fière d'annoncer l'arrivée de trois nouveaux Fournisseurs de Services Taiga (FST) : SV Business Group, à Vancouver Ouest, Kelowna Yamaha Marine et Outlaw Motorsports à Kamloops. Alors que Taiga fonctionne selon un modèle hybride de vente directe au consommateur, les FST aideront les clients à prendre possession de leur nouveau véhicule et assureront le service après-vente, au besoin. En effet, ces véhicules 100 % électriques ne nécessitent que peu d'entretien, la plupart des mises à jour pouvant être livrées à distance Over-the-Air (OTA updates).

Nomad Performance : une motoneige sportive polyvalente

Première motoneige 100 % électrique produite en série au monde, Nomad change la donne pour les exploitants de montagnes et les stations de ski. Elle est silencieuse et sans émission, de sorte que les propriétaires de stations n'ont pas à se préoccuper des bruits de moteur ou des gaz d'échappement malodorants qui gâchent la beauté naturelle de la région ou perturbent l'atmosphère sereine. De plus, son groupe motopropulseur ne nécessite pratiquement aucun entretien et ne consomme ni gaz ni huile, ce qui permet de réduire son coût d'achat au fil du temps.

De plus, Nomad offre une fonctionnalité optimisée. La batterie se recharge complètement en 3 heures sur un chargeur de niveau 2 et peut atteindre une autonomie jusqu'à 100 kilomètres dans des conditions idéales. Elle dispose également d'une impressionnante capacité de remorquage de 511 kilogrammes. Les usagers peuvent désormais explorer les paysages enneigés de façon plus durable, sans faire de compromis sur la performance et la puissance.

Orca Carbon : l'exploration durable de l'eau sans compromis

La motomarine Orca Carbon est équipée d'un puissant moteur électrique ainsi que d'une coque et d'un pont supérieur uniques et légers en fibre de carbone. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 100 kilomètres à l'heure et offrir jusqu'à 2 heures de plaisir sur l'eau.

La motomarine Orca Carbon est extrêmement maniable et agile, ce qui la rend parfaite pour les amateurs de sensations fortes et de sports nautiques à la recherche d'une façon durable d'explorer les eaux du monde entier sans compromettre la performance ou la puissance.

En tête de la liste des 200 meilleures inventions de 2022 établie par le magazine Time, lauréate d'un prix Fast Company 2022 World Changing Ideas et d'un prix Best of What's New 2022 décerné par Popular Science, Taiga est ravie de proposer ses véhicules électriques en Colombie-Britannique et de redéfinir l'exploration hors route en rendant celle-ci plus durable, plus accessible et plus exaltante que jamais.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, consultez www.taigamotors.com.

