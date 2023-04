Climat malsain au Cégep de Saint-Hyacinthe : les profs rejettent à l'unanimité la médiation





SAINT-HYACINTHE, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - C'est avec beaucoup de déception, voire de colère, que les membres du Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Hyacinthe-CSN ont constaté, une fois de plus, le déni total de la direction face au climat de travail qui se dégrade depuis longtemps au Collège. «?Dans un entretien au Devoir ce matin, la direction actuelle semble refuser toute introspection?; elle nie en bloc les affirmations de plusieurs profs, minimise les tensions, accuse notre syndicat et rejette notre main tendue. Il aurait été souhaitable que notre direction agisse de façon à fédérer les troupes pour le bien de toute la communauté collégiale?», rappelle Selma Bennani, présidente du Syndicat des professeurs du Cégep de Saint-Hyacinthe-CSN.

Réuni dans une salle bondée mercredi après-midi, le personnel enseignant a donc décidé unanimement de maintenir le retrait de son offre du 20 mars dernier d'en appeler à un médiateur. Il estime que la partie patronale ne fait preuve d'aucune véritable ouverture et agit plutôt comme donneuse de leçons. «?Nous sommes devant une direction qui cherche à imposer son autorité, qui souhaite avoir raison plutôt que trouver des solutions. Dans ce contexte, une médiation serait vouée à l'échec?», déplore Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), responsable du regroupement cégep.

Collaborer avec la ministre Déry

Alors que la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, avoue à juste titre que les allégations faites au Devoir sont préoccupantes, la partie syndicale veut lui offrir sa pleine collaboration pour qu'elle obtienne un état complet de la situation au Collège.

«?Le personnel enseignant souhaite retrouver le climat d'écoute et de dialogue qui a déjà existé au Collège. On veut que le conflit se règle, rapidement, pour le bien de la population étudiante?», conclut Selma Bennani.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de près de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

SOURCE FNEEQ?CSN

26 avril 2023 à 16:41

