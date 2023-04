Soutien aux entreprises en région - Québec en action pour toujours mieux accompagner les entrepreneurs





QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Afin d'améliorer en continu les services offerts aux entrepreneurs dans toutes les régions, le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional), M. Pierre Dufour, mènera des travaux sur ce sujet et présentera un rapport au gouvernement au plus tard le 31 mars 2025.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a confirmé aujourd'hui l'attribution de ce mandat.

Au cours des dernières années, plusieurs changements et bonifications ont eu lieu dans les écosystèmes locaux et régionaux d'accompagnement et de financement des entreprises, dont la transformation d'Investissement Québec, la mise en place du réseau Accès entreprise Québec (AEQ) et le renouvellement des modalités de gestion des fonds locaux d'investissement (FLI).

Cette démarche fera état de la situation dans le but de renforcer le parcours d'accompagnement des entreprises et d'améliorer la qualité des services offerts par l'ensemble des organismes qui appuient les PME partout au Québec. Cet objectif rejoint la vision du Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025.

Ces travaux visent ainsi à documenter les meilleures pratiques en matière de financement, d'accompagnement et d'orientation dans ces écosystèmes et dans le réseau des MRC. Ils permettront de cibler des pistes d'amélioration pour favoriser la collaboration entre les différents acteurs du milieu. Ces pistes seront présentées au ministre au fur et à mesure de l'avancement de la démarche afin d'accélérer la mise en place des solutions identifiées.

« Par cette initiative, on veut poursuivre le travail effectué avec la réforme d'Investissement Québec et du MEIE sur les enjeux du développement économique régional pour faciliter la vie des entrepreneurs. À la lumière des défis à venir, on va se pencher sur les outils dont disposent les intervenants et cibler les meilleures pratiques pour qu'ils puissent remplir leur mission auprès des PME. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté de remplir ce mandat que m'a confié le ministre Fitzgibbon. Je crois au pouvoir de la collaboration, et je sais que pour m'appuyer, je pourrai compter sur l'ensemble des partenaires du gouvernement qui interviennent auprès de nos entrepreneurs. Nous travaillerons, ensemble, au bénéfice de ces derniers et de notre développement économique régional. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet développement économique régional)

Investissement Québec a pour mandat d'appuyer l'innovation des entreprises, de soutenir le repreneuriat, de favoriser la croissance des investissements et d'accélérer les exportations.

AEQ est un service d'accompagnement offert par les MRC aux entrepreneurs du Québec. Il vise à accélérer le développement économique local et à s'assurer que les entreprises ont accès à du soutien ainsi qu'à du capital de croissance et d'investissement de haute qualité comparables d'une région à l'autre et respectueux des spécificités régionales.

Administrés par les MRC, les FLI visent à faciliter l'accès à des capitaux et à accélérer la réalisation des projets de démarrage d'entreprise, d'amélioration et de transformation, de croissance et d'expansion ou de relève entrepreneuriale.

Doté d'une enveloppe de 121,7 millions de dollars sur trois ans, le Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 aspire à créer davantage d'entreprises au Québec, à accélérer leur croissance, de même qu'à favoriser la réussite et la persévérance des entrepreneurs.

